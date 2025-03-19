"Виснажливі атаки": ЗМІ показали карту ударів ЗСУ по об'єктах енергетики ЗС РФ у 2024-25 роках

Українські засоби ураження покривають всю європейську частину РФ та досягають Сибіру, свідчить Newsweek. Максимальна дальність ударів — майже 1 500 км і це говорить про наявність "сильних карт" в українців.

Related video

Збройні сили України протягом перших двох тижнів березня 2025 року здійснила 14 атак по нафтопереробних заводах Російської Федерації. Протягом 12 місяців 2024 року російські підприємства нафтової галузі також потерпали від українських ударів. При цьому енергетику України росіяни зруйнували ще раніше. Про те, які та скільки цілей знищили Сили оборони та хто отримає більшу вигоду від 30-денного перемир'я, написало видання Newsweek.

Видання підрахувало кількість українських атак дронів на НПЗ Росії та позначило їх на карті. З'ясувалось, що станом на 19 березня відбулось 14 ударів, при чому деякі об'єкти нафтогазової галузі палали по кілька разів. Водночас аналогічні ураження відбувались протягом усього 2024 року, зауважили журналісти. Загальна кількість атак минулого року — 80.

"Протягом цього місяця Україна продовжувала здійснювати виснажливі атаки на енергетичний сектор Росії, оскільки війна загострюється на тлі триваючих мирних переговорів", — пояснюється у статті.

На картах, створених Newsweek, можна побачити географію ударів України і визначити відстань, яку долають українські засоби ураження. Наприклад, найвіддаленіша ціль 2024 року — це "Башнефть-Уфанефтехим" у Башкортостані за 1 400 км від України. Найвіддаленіша ціль березня 2025 року — "Уфайол" на приблизно такій же відстані.

Атаки дронів ЗСУ - карта ударів протягом 2024 року Фото: newsweek Атаки дронів ЗСУ - карта ударів у березні 2025 року Фото: newsweek

Видання навело думку журналіста Девіда Шеппарда з Financial Times щодо ситуації. Він зауважив у соцмережі X, що українська енергетика постраждала від російських ударів, але успішно пережила зиму. З іншого боку, росіяни від ударів по НПЗ втратили 10% потужностей і їх важко відновити. Редактор The Insider Майкл Вайс написав, що схоже саме Україна має "сильні карти", оскільки США повинні добитись від Києва припинення ударів по нафтопереробці Москви.

Newsweek звернулось до Міноборони РФ, щоб дізнатись думку щодо ударів України, які у березні 2025 року відбувались ледь не щодня, а у 2024 — в середньому, кожні чотири дні. Коментарів російського відомства журналісти не отримали.

Атаки дронів ЗСУ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про атаки дронів ЗСУ, які відбулись у березні 2025 року. Наприклад, в ніч на 11 березня відбувся масований наліт, в якому могли взяти участь ледь не пів тисячі українських безпілотників. Жителі Москви та Московської області скаржились на вибухи та пожежі, а Міноборони РФ відзвітувало про збиття понад 300 БПЛА.

Тим часом про 30-денне перемир'я висловився президент РФ Володимир Путіна. На думку очільника Кремля, росіяни можуть погодитись на взаємне припинення ударів по енергетиці. Джерело Sky News в українському уряді повідомило, що Україна також на це згодна, якщо противник діятиме так само.

Нагадуємо, видання Reuters встановило, що Росія втратила близько 10% потужностей нафтогазової галузі після серії ударів України по енергетичних цілях.