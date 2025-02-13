"Мінус" десята частина: РФ зменшує видобуток нафти через атаки дронів ЗСУ, — Reuters

Російські трейдери майже на 20% зменшили експорт нафти з портів у Балтійському та Чорному морях, розповіло видання Reuters. Через санкції мають проблеми 180 танкерів тіньового флоту.

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На третій рік війни нафтова галузь Російської Федерації почала реагувати на санкції партнерів України та на регулярні атаки дронів Збройних сил. Наприклад, внаслідок повітряних ударів росіяни втратили 10% потужностей нафтопереробки. Про те, як удари по нафтових потужностях Росії вплинули на видобуток, написало агентство Reuters.

Агентство виділило два фактори, які погано вплинули на видобуток нафти РФ. Перший фактор — це санкції на нафтові танкери. Після рішення 46 президента США Джо Байдена 180 танкерів не можуть зайти в азійські порти, нагадало Reuters. Другий — це масовані атаки безпілотників ЗСУ, які майже рік били по російських нафтопереробних заводах. Внаслідок ударів закрились три заводи: Рязанський (17 млн т нафти на рік), Волгоградський (14 млн т) і Астраханський (3,3 млн т). Журналісти поспілкувались з кількома анонімними джерелами, дотичними до галузі, яка потерпає від санкцій та дронів. Джерела заявили, що РФ змушена зменшити видобуток нафти.

"Реальність очевидна: у Росії не буде іншого вибору, як уповільнити видобуток нафти", — навело Reuters думку керівника російської компанії.

Нафта РФ — деталі

У статті агентства перелічили негативні наслідки, які вже є в нафтовій галузі країни-агресора або проявляться найближчим часом:

протягом найближчого місяця РФ знизить видобуток нижче 9 млн барелів на добу, а потім падіння буде ще більшим;

експорт з портів Усть-Луга, Приморська, Новоросійська у січні упав на 17%;

вартість транспортування російської нафти подорожчала у п'ять разів. Ідеться про перевезення з порту Козьмино в Китай (2 тис. км по Тихому океану);

Індія та Китай закрили порти для п'ятої частини тіньового флоту РФ;

на борту танкерів, які не можуть зайти в порти, застрягло 17 млн барелів. До середини 2025 року застрягне 50 млн барелів;

РФ зменшила видобуток і це погоджено з ОПЕК;

дефіцит російського бюджету через недоотримані нафтові доходи — 100 млрд дол.

Журналісти навели висновки представника нафтової галузі РФ. Росіянина заявив, що йому та іншим підприємцям стало надто складно переробляти та продавати нафту. У зв'язку з цим вони хотіли б, щоб війна закінчилась, озвучило видання позицію співрозмовника.

Зазначимо, Фокус писав про серію масованих атак дронів ЗСУ на підприємства нафтової промисловості РФ та на нафтосховища. Наприклад, 5 лютого видання Welt повідомило, що з початку січня українські безпілотники провели 20 масованих повітряних атак по стратегічних об'єктах Росії. При цьому дві третини ударів припали саме на НПЗ, зауважили журналісти.

Тим часом в середині січня проєкт "Схеми" опублікував супутникові фото наслідків удару по Саратовському НПЗ. На фото видно чорні плями на місці резервуарів для зберігання нафти, повідомили журналісти.

Нагадуємо, 13 лютого в ГУР Міноборони повідомили про знищення двох радіолокаційних установок, які використовують для захисту Москви.