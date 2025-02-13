Під Москвою було знищено два новітні радіолокаційні комплекси: в ГУР повідомили подробиці

У місті Долґопрудний вибухнули два протибезпілотні російські комплекси 117Ж6 РЛК-МЦ "Валдай". Вони, як зазначили в українській розвідці, захищали небо над Москвою.

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У російському місті Долґопрудний під Москвою було знищено два новітні радіолокаційні комплекси, які призначені для боротьби з безпілотниками. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Вибух стався у ніч з 6 на 7 лютого, на території в/ч 52116, тобто 4-ї дивізії протиповітряної оборони, яка входить до складу 1-ї армії ППО-ПРО.

Як повідомляється, під час вибуху було знищено два російських радіолокаційних комплекси "Валдай", призначених для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БПЛА.

Вони є новітньою розробкою військово-промислового комплексу країни― агресора, першими зразками у своєму класі, прийнятих на озброєння російською армією.

Військова частина, на якій вибухнули "Валдаї", відповідає за безпеку повітряного простору над столицею РФ, наголосили в ГУР МО.

Що відомо про "Валдай"

Комплекс 117Ж6 РЛК-МЦ "Валдай" вміє засікати та супроводжувати об'єкти з вкрай малою ефективною площею розсіювання, а також розрізняти безпілотники на тлі різних об'єктів та відрізняти їх від птахів. Після виявлення цілі "Валдай" пригнічує сигнали керування та навігації або нейтралізує їх. РЛС комплексу здатна засікати безпілотники розмірності Mavic або Phantom на відстані не менше 5-6 км. Для більших цілей дальність виявлення перевищує 15 км.

Нагадаємо, учень Сквирського академічного ліцею №2, 16-річний Вадим Добровольський розробив пристрій PhAInix, що захищатиме українські безпілотники від ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Також Фокус писав, що українська компанія Kvertus представила дистанційно керовану наземну платформу AD BERSERK, оснащену системою радіоелектронної боротьби. Система здатна створювати купол на 300-500 м, захищаючи від FPV-дронів, дронів-бомбардувальників і розвідувальних БПЛА.