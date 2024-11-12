В Україні створили безпілотний РЕБ-всюдихід AD BERSERK: як він допоможе ЗСУ (відео)

Роботизована платформа AD BERSERK може створювати купол на 300-500 м, захищаючи від FPV-дронів, дронів-бомбардувальників і розвідувальних БПЛА.

Українська компанія Kvertus представила дистанційно керовану наземну платформу AD BERSERK, оснащену системою радіоелектронної боротьби (РЕБ). Відповідне відео опублікував CEO компанії-виробника засобів РЕБ Kvertus Ярослав Філімонов на своїй сторінці у Facebook.

AD BERSERK

Ярослав Філімонов зазначив, що AD BERSERK створює купол на 300-500 м, захищаючи від усіх типів безпілотників, зокрема FPV, бомбардувальників і розвідників. Він наголосив, що це єдиний у своєму роді РЕБ-робот-всюдихід. Наразі вже запущено серійне виробництво.

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За словами представника компанії, AD BERSERK може долати на дистанційному управлінні до 4-х кілометрів. Його запас ходу становить до 30 кілометрів, час автономної роботи — до 6 годин. Дрон також може тягнути за собою тонну вантажу на причепі.

"Вивезти пораненого з "нуля", вийти на розмінування поля, зачистка населених пунктів під час штурмових дій, підвезення провіанту і БК на позиції, ротація на позиціях... це все тепер може виконувати "Берсерк" без ризику для військових", — написав Ярослав Філімонов.

На офіційному сайті Kvertus заявлено такі характеристики AD BERSERK:

живлення — вбудована акумуляторна батарея 48 В, 60 А-год;

максимальний запас ходу — до 20 км;

швидкість — до 25 км/год;

радіодіапазон пульта дистанційного керування — 100-200 МГц;

відстань радіоуправління — до 500 м;

є можливість управління через оптоволокно;

транспортувальна маса — до 700 кг;

розгорнута маса — до 400 кг.

Нагадаємо, на полігоні в Солсбері-Плейн експериментальна і випробувальна група британської армії нещодавно провела випробування наземного дрона-камікадзе, призначеного для знищення танків ворога.

Також повідомлялося, що 28-та окрема механізована бригада ім. Лицарів Зимового Походу ЗСУ стала однією з перших бригад, яка використовувала роботів-собак на фронті.