Британська армія протестувала наземний дрон-камікадзе на російському Т-80БВМ (фото)

За словами аналітиків, британці експериментують із безпілотним протитанковим озброєнням, така розробка вкрай актуальна в умовах війни в Україні.

Експериментальна і випробувальна група британської армії (ETG, Experimentation and Trials Group) нещодавно на полігоні в Солсбері-Плейн провела випробування наземного дрона-камікадзе, призначеного для знищення танків ворога. Про це повідомляє портал Army Recognition.

Для цих випробувань було залучено одну з рот 2-го батальйону Королівського Йоркширського полку. На опублікованій фотографії видно, що для випробування наземного протитанкового дрона використовували російський Т-80БВМ, ймовірно, в некомплектному стані.

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Повідомляється, що про саму розробку поки даних мало. Стверджується, що у цього наземного дрона-камікадзе достатня прохідність, щоб рухатися різними ділянками місцевості, і що для наведення на ціль може використовуватися дистанційне керування й автономна навігація.

Наземний дрон

Яку масу вибухівки може нести цей дистанційно керований апарат, поки не розкривають.

Тим паче, що самі британці наголошують, що вони на даному етапі випробовують скоріше демонстраційну технологію, яка їм "підкаже", як можна на сучасному полі бою з'єднати танки та різного роду наземні дрони, і вже власне після цього лише формуватимуть запит на купівлю тих чи інших дистанційно керованих систем.

Українські аналітики з Defense Express зазначають, що наші захисники використовували наземні дрони-камікадзе проти російських окупантів. Тому, на перший погляд, може здатися, що в описаних вище експериментах насправді нічого нового немає.

Але важливим є те, що британські військові хочуть на системну основу перевести свою роботу щодо наземних дронів-камікадзе і використовувати такий підхід як протитанкове озброєння, що може бути актуально для подальшого зміцнення ЗСУ.

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