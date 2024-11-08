Україна запропонувала США свої природні ресурси в обмін на допомогу у війні з РФ, — Politico

Забезпечення чесного і справедливого миру також відповідає й інтересам Америки, вважають у МЗС України. Підтримка Києва є вигідною інвестицією в безпеку.

Президент України Володимир Зеленський усвідомлює, що нова адміністрація Дональда Трампа, найімовірніше, займе більш прагматичний підхід до війни. Про це пише видання Politico.

"План перемоги", який публічно представляв глава української держави, спрямований на те, щоб довести США та іншим партнерам, що допомога Києву — це не благодійність, а вулиця з двостороннім рухом, заявив представник МЗС України Георгій Тихий.

Видання пише, що перші три пункти так званого "Плану перемоги" включають запрошення України до НАТО, збільшення кількості зброї та скасування обмежень на її використання в Росії, два останні пункти стосуються того, що Україна пропонує натомість: використання своїх природних ресурсів і своїх загартованих у боях військ для забезпечення безпеки Європи після війни.

Раніше Тихий заявляв, що забезпечення чесного і справедливого миру для Києва також відповідає і найкращим інтересам Америки, оскільки ця війна набагато масштабніша і виходить за межі України.

"Підтримка України — це не благодійність, це дуже вигідна інвестиція в безпеку для наших партнерів", — зауважив представник зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, раніше газета WSJ опублікувала деталі "мирного плану" Трампа для України, де йшлося про відмову від НАТО і заморожування фронту. Один із варіантів мирного врегулювання конфлікту також передбачає ембарго на постачання Україні зброї доти, доки Київ не погодиться на переговори з Москвою.

В Офісі президента заявили, що не дуже вірять публікаціям ЗМІ, оскільки президент США навряд чи б анонсував свій план у газеті.

Сам Дональд Трамп під час своєї промови за підсумками президентських перегонів пообіцяв зупинити взагалі всі війни, заявивши, що за його каденції більше не буде жодних збройних конфліктів.