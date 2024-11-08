Украина предложила США свои природные ресурсы в обмен на помощь в войне с РФ, — Politico

Обеспечение честного и справедливого мира также отвечает и интересам Америки, считают в МИД Украины. Поддержка Киева является выгодной инвестицией в безопасность.

Президент Украины Владимир Зеленский осознает, что новая администрация Дональда Трампа, скорее всего, займет более прагматичный подход к войне. Об этом пишет издание Politico.

"План победы", который публично представлял глава украинского государства, направлен на то, чтобы доказать США и другим партнерам, что помощь Киеву — это не благотворительность, а улица с двусторонним движением, заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий.

Издание пишет, что первые три пункта так называемого "Плана победы" включают приглашение Украины в НАТО, увеличение количества оружия и отмену ограничений на его использование в России, два последних пункта касаются того, что Украина предлагает взамен: использование своих природных ресурсов и своих закаленных в боях войск для обеспечения безопасности Европы после войны.

Ранее Тихий заявлял, что обеспечение честного и справедливого мира для Киева также отвечает и наилучшим интересам Америки, так как эта война намного масштабнее и выходит за границы Украины.

"Поддержка Украины — это не благотворительность, это очень выгодная инвестиция в безопасность для наших партнеров", — заметил представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее газета WSJ опубликовала детали "мирного плана" Трампа для Украины, где речь шла об отказе от НАТО и замораживание фронта. Один из вариантов мирного урегулирования конфликта также предусматривает эмбарго на поставки Украине оружия до тех пор, пока Киев не согласится на переговоры с Москвой.

В Офисе президента заявили, что не очень верят публикациям СМИ, поскольку президент США вряд ли бы анонсировал свой план в газете.

Сам Дональд Трамп во время своей речи по итогам президентской гонки пообещал остановить вообще все войны, заявив, что при его каденции больше не будет никаких вооруженных конфликтов.