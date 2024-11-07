Отказ от вступления в НАТО и замораживание войны: у Зеленского прокомментировали "мирный план" Трампа

В Офисе президента Украины говорят, что не очень верят публикациям СМИ, поскольку президент США вряд ли бы анонсировал свой план в газете.

Издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором говорилось о "мирном плане" новоизбранного президента США Дональда Трампа. В Офисе президента прокомментировали статью, в которой приводились якобы детали завершения войны в Украине. Об этом пишет "24 Канал".

В Офисе Президента Украины заявили, что не очень верят публикациям СМИ, поскольку президент США вряд ли бы анонсировал свой план в газете.

"В общем, можно сказать, что настоящие планы президентов вряд ли анонсируются в газетах. А российских вбросов в газетах всегда много", — прокомментировал Дмитрий Литвин.

Напомним, что журналисты WSJ обнародовали статью, в которой ссылались на рассказы людей из окружения Дональда Трампа, которые рассказали о нескольких "деталях плана", но отметили, что окончательное решение будет принимать исключительно Дональд Трамп.

Сообщалось, что США могут перестать оказывать Украине военную помощь и посадить Киев за стол переговоров с Москвой, а также заставить Украину отказаться от НАТО на 20 лет в обмен на помощь США в сдерживании агрессора, а Украина и Россия создадут демилитаризованную зону на границе. Фактически это предложение предполагает то, что под контролем России останутся около 20% оккупированных территорий Украины.

Напомним, что 5 ноября Дональд Трамп победил Камалу Харрис на выборах президента США и во второй раз возглавит страну.