Відмова від вступу в НАТО і замороження війни: у Зеленського прокоментували "мирний план" Трампа

В Офісі президента України кажуть, що не дуже вірять публікаціям ЗМІ, оскільки президент США навряд би чи анонсував свій план в газеті.

Видання The Wall Street Journal опублікувало матеріал, в якому йшлося про "мирний план" новообраного президента США Дональда Трампа. В Офісі президента прокоментували статтю, в якому наводилися нібито деталі завершення війни в Україні. Про це пише "24 Канал".

В Офісі Президента України заявили, що не дуже вірять публікаціям ЗМІ, оскільки президент США навряд би чи анонсував свій план в газеті.

"Загалом, можна сказати, що справжні плани президентів навряд чи анонсуються в газетах. А російських вкидів в газетах завжди багато", – прокоментував Дмитро Литвин.

Нагадаємо, що журналісти WSJ оприлюднили статтю, в якій посилалися на розповіді людей з оточення Дональда Трампа, які розповіли про кілька "деталей плану", але наголосили, що остаточне рішення ухвалюватиме винятково Дональд Трамп.

Повідомлялося, що США можуть перестати надавати Україні військову допомогу і посадити Київ за стіл переговорів з Москвою, а також змусити Україну відмовитися від НАТО на 20 років в обмін на допомогу США у стримуванні агресора, а Україна та Росія створять демілітаризовану зону на кордоні. Фактично ця пропозиція передбачає те, що під контролем Росії залишаться близько 20% окупованих територій України.

Нагадаємо, що 5 листопада Дональд Трамп переміг Камалу Гарріс на виборах президента США і вдруге очолить країну.