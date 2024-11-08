Британская армия протестировала наземный дрон-камикадзе на российском Т-80БВМ (фото)

По словам аналитиков, британцы экспериментируют с беспилотным противотанковым вооружением, такая разработка крайне актуальна в условиях войны в Украине.

Экспериментальная и испытательная группа британской армии (ETG, Experimentation and Trials Group) недавно на полигоне в Солсбери-Плейн провела испытания наземного дрона-камикадзе, предназначенного для уничтожения танков врага. Об этом сообщает портал Army Recognition.

Для этих испытаний была привлечена одна из рот 2-го батальона Королевского Йоркширского полка. На опубликованной фотографии видно, что для испытания наземного противотанкового дрона использовался российский Т-80БВМ, вероятно, в некомплектном состоянии.

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Сообщается, что о самой разработке пока данных мало. Утверждается, что этого наземного дрона-камикадзе достаточная проходимость, чтобы двигаться по разным участкам местности, и что для наведения на цель может использоваться дистанционное управление и автономная навигация.

Наземный дрон

Какую массу взрывчатки может нести этот дистанционно управляемый аппарат, пока не раскрывается.

Тем более, что сами британцы подчеркивают, что они на данном этапе испытывают скорее демонстрационную технологию, которая им "подскажет", как можно на современном поле боя соединить танки и разного рода наземные дроны, и уж собственно после того только будут формировать запрос на покупку тех или иных дистанционно управляемых систем.

Украинские аналитики из Defense Express отмечают, что наши защитники использовали наземные дроны-камикадзе против российских оккупантов. Поэтому на первый взгляд может показаться, что в описанных выше экспериментах на самом деле ничего нового нет.

Но важно то, что британские военные хотят на системную основу перевести свою работу по наземным дронам-камикадзе и использовать такой подход как противотанковое вооружение, что может быть актуально для дальнейшего укрепления ВСУ.

Напомним, что Украина предложила США свои природные ресурсы в обмен на помощь в войне с РФ.

Также сообщалось, что Трамп признал, что не сможет заставить Украину пойти не уступки РФ, но есть нюанс.