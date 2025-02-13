Под Москвой были уничтожены два новейших радиолокационных комплекса: в ГУР сообщили подробности

В городе Долгопрудный взорвались два противобеспилотных российских комплекса 117Ж6 РЛК-МЦ "Валдай". Они, как отметили в украинской разведке, защищали небо над Москвой.

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В российском городе Долгопрудный под Москвой были уничтожены два новейших радиолокационных комплекса, которые предназначены для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Взрыв произошел в ночь с 6 на 7 февраля, на территории в/ч 52116, то есть 4-й дивизии противовоздушной обороны, которая входит в состав 1-й армии ПВО-ПРО.

Как сообщается, во время взрыва были уничтожены два российских радиолокационных комплекса "Валдай", предназначенных для круглосуточного автоматического обнаружения и противодействия БПЛА.

Они являются новейшей разработкой военно-промышленного комплекса страны-агрессора, первыми образцами в своем классе, принятых на вооружение российской армией.

Воинская часть, на которой взорвались "Валдаи", отвечает за безопасность воздушного пространства над столицей РФ, подчеркнули в ГУР МО.

Что известно о "Валдае"

Комплекс 117Ж6 РЛК-МЦ "Валдай" умеет засекать и сопровождать объекты с крайне малой эффективной площадью рассеивания, а также различать беспилотники на фоне различных объектов и отличать их от птиц. После обнаружения цели "Валдай" подавляет сигналы управления и навигации или нейтрализует их. РЛС комплекса способна засекать беспилотники размерности Mavic или Phantom на расстоянии не менее 5-6 км. Для более крупных целей дальность обнаружения превышает 15 км.

Напомним, ученик Сквирского академического лицея №2, 16-летний Вадим Добровольский разработал устройство PhAInix, которое будет защищать украинские беспилотники от вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

Также Фокус писал, что украинская компания Kvertus представила дистанционно управляемую наземную платформу AD BERSERK, оснащенную системой радиоэлектронной борьбы. Система способна создавать купол на 300-500 м, защищая от FPV-дронов, дронов-бомбардировщиков и разведывательных БПЛА.