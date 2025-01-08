Ни одна РЭБ не заглушит: 16-летний украинец создал устройство для защиты БПЛА (фото)

По словам Вадима Добровольского, его разработка на основе искусственного интеллекта повышает эффективность беспилотников до 242%.

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Ученик Сквырского академического лицея №2, 16-летний Вадим Добровольский разработал стартап PhAInix, защищающий украинские беспилотники от вражеских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). О своей разработке парень рассказал в интервью порталу dev.ua.

Вадим отметил, что еще с 2014 года хотел сделать что-то для приближения победы Украины. Среди его военных разработок — докинг-станция для дронов и портативное интернет устройство.

Вадим Добровольський Фото: dev.ua

С началом полномасштабной войны отец Вадима отправился на фронт, после чего парень решил разработать устройство, которое сделало бы БПЛА более безопасными и эффективными. Так появилось устройство PhAInix, позволяющее дрону быть неуязвимым к любым внешним воздействиям без использования координат.

Как отмечают в издании, из-за глушения сигнала около 70% беспилотник не достигают цели. В случае потери сигнала дрон либо падает, либо использует местонахождение оператора для возврата, что может быть определено врагом, увеличивая риски для жизни.

Дрон с платой PhAInix Фото: dev.ua

Стартап PhAInix призван решить эту проблему: когда беспилотник теряет сигнал устройство с помощью искусственного интеллекта (ИИ) мгновенно меняет частоту связи. В случае потери всех сигналов, устройство имеет резервный алгоритм стабилизация с помощью IMU и вертикальный полет до восстановления одного из сигналов. Таким образом, ни одна станция РЭБ не сможет вывести дрон из строя.

Вадим оснастил свою разработку простейшей системой ИИ, которая выбирает одно из значений на основе других значений с помощью системы коэффициентов. Система анализирует данные и принимает решение даже без подключения к серверам.

Дрон с платой PhAInix Фото: dev.ua

На сегодня PhAInix пребывает на этапе готового продукта. В ходе исследований, Вадим выявил, что PhAInix повышает эффективность дронов до 242%. К тестированию продукта юный изобретатель привлекал военнослужащих, которые помогли с отзывами и советами по усовершенствованию стартапа.

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Молодой человек планирует запатентовать технологию в первые месяцы 2025 года. По его словам, на изготовление одного такого устройства требуется 192 доллара. В проект и разработку уже вложено более 2000 долларов.

"Устройство рабочее, работаем над запуском массового производства и последующим продажам в первые месяцы 2025 года", — отметил парень.

Напомним, 17-летний украинский программист Дмитрий Лапко разработал систему навигации, которая позволяет беспилотнику автономно ориентироваться в городском пространстве.

Также сообщалось, что сестры Арина и Диана Хмелюк представили в Нью-Йорке свою интеллектуальную систему для сортировки мусора под названием EcoMind.