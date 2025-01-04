Решает важную проблему: сестры-подростки из Украины представили в США свой ИИ-стартап
Система, разработанная Ариной и Дианой Хмелюк, может принести пользу экологии, а также минимизировать труд человека во вредных условиях.
В ноябре в Нью-Йорке состоялся финал мирового соревнования World Youth Entrepreneurship Challenge, в рамках которого была представлена ИИ-система EcoMind для сортировки мусора, разработанная украинками Ариной и Дианой Хмелюк. О своем изобретении Арина рассказала в интервью Малой академии наук (МАН).
Как объясняет Арина, система EcoMind распознает и сортирует мусор с помощью нейронной сети. Существующий прототип нейросети способен распознавать шесть видов отходов: стекло, бумагу, пластик, пищевые продукты, ткани и батарейки.
"Мы планируем научить нашу нейросеть распознавать больше видов мусора и повысить ее точность, ведь сейчас это 91%", — отметила она.
Девушка рассказала, что на создание EcoMind их с сестрой натолкнули визиты к бабушке в Киевскую область. Им приходилось проезжать мимо села Подгорцы, где невозможно было открыть окна из-за вони от полигона с мусором, который не перерабатывают.
Ранее портал dev.ua сообщил, что стартап Арины и Дианы Хмелюк получил серебро и спецприз на крупнейшем в Польше и одном из крупнейших в Европе событий, посвященных инновационности и изобретательству, проходившая в этом году IWIS (International Workshop on Intelligent Systems).
По данным издания, Диана уже окончила школу и учится на первом курсе в КПИ (ФИОТ), а Арина заканчивает 11-й класс Киевского политехнического лицея. Кроме того, девочки являются резидентами Малой академии наук.
Диана рассказала, что они с сестрой весь проект делали вместе: она разрабатывала нейросеть, а Арина — алгоритм станции и 3D-модель. За основу своего проекта девушки взяли архитектуру нейросетей Exception, верхний слой которой переделали под свои нужды. Для тренировки они использовали датасет из 12500 фото.Важно
Диана подчеркнула, что роботизированная система сортировки мусора поможет минимизировать труд человека во вредных условиях. Кроме того, система будет работать быстрее, потому что, в отличие от людей, работы не устают. После сортировки девушки предлагают продавать вторичное сырье, а органическую составляющую использовать в качестве топлива для теплоэлектростанций, чтобы получать электроэнергию. По их словам, строить подобные сортировочные станции можно рядом с уже существующими ТЭС.
"Сейчас в Украине мусор — это бесплатный ресурс, который просто лежит на свалках и гниет", – отметила Диана.
По расчетам Арины и Дианы, строительство роботизированной сортировочной станции с нуля будет стоить около $10 млн. Самые дорогие затраты около $5 млн будет составлять строительство станции. Сам сортировочный комплекс будет стоить около $3 млн.
"Осталось найти инвестиции и двигаться в этом направлении", — заключила Диана.
Напомним, воспитанник кружка "Юный моделист-конструктор" из села Песчаное в Черкасской области, девятилетний Денис Пузь собрал действующую модель самолета. Двигатель был снят с трофейного дрона-камикадзе, который его отец привез с фронта.
Также сообщалось, что школьник из города Шостка Сумской области 15-летний Ермак Роговой создал модель наземной роботизированной платформы для разминирования, которую можно переделать в дрон-камикадзе.