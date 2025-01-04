Решает важную проблему: сестры-подростки из Украины представили в США свой ИИ-стартап

Система, разработанная Ариной и Дианой Хмелюк, может принести пользу экологии, а также минимизировать труд человека во вредных условиях.

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В ноябре в Нью-Йорке состоялся финал мирового соревнования World Youth Entrepreneurship Challenge, в рамках которого была представлена ИИ-система EcoMind для сортировки мусора, разработанная украинками Ариной и Дианой Хмелюк. О своем изобретении Арина рассказала в интервью Малой академии наук (МАН).

Как объясняет Арина, система EcoMind распознает и сортирует мусор с помощью нейронной сети. Существующий прототип нейросети способен распознавать шесть видов отходов: стекло, бумагу, пластик, пищевые продукты, ткани и батарейки.

"Мы планируем научить нашу нейросеть распознавать больше видов мусора и повысить ее точность, ведь сейчас это 91%", — отметила она.

Девушка рассказала, что на создание EcoMind их с сестрой натолкнули визиты к бабушке в Киевскую область. Им приходилось проезжать мимо села Подгорцы, где невозможно было открыть окна из-за вони от полигона с мусором, который не перерабатывают.

Ранее портал dev.ua сообщил, что стартап Арины и Дианы Хмелюк получил серебро и спецприз на крупнейшем в Польше и одном из крупнейших в Европе событий, посвященных инновационности и изобретательству, проходившая в этом году IWIS (International Workshop on Intelligent Systems).

По данным издания, Диана уже окончила школу и учится на первом курсе в КПИ (ФИОТ), а Арина заканчивает 11-й класс Киевского политехнического лицея. Кроме того, девочки являются резидентами Малой академии наук.

Диана рассказала, что они с сестрой весь проект делали вместе: она разрабатывала нейросеть, а Арина — алгоритм станции и 3D-модель. За основу своего проекта девушки взяли архитектуру нейросетей Exception, верхний слой которой переделали под свои нужды. Для тренировки они использовали датасет из 12500 фото.

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Диана подчеркнула, что роботизированная система сортировки мусора поможет минимизировать труд человека во вредных условиях. Кроме того, система будет работать быстрее, потому что, в отличие от людей, работы не устают. После сортировки девушки предлагают продавать вторичное сырье, а органическую составляющую использовать в качестве топлива для теплоэлектростанций, чтобы получать электроэнергию. По их словам, строить подобные сортировочные станции можно рядом с уже существующими ТЭС.

"Сейчас в Украине мусор — это бесплатный ресурс, который просто лежит на свалках и гниет", – отметила Диана.

По расчетам Арины и Дианы, строительство роботизированной сортировочной станции с нуля будет стоить около $10 млн. Самые дорогие затраты около $5 млн будет составлять строительство станции. Сам сортировочный комплекс будет стоить около $3 млн.

"Осталось найти инвестиции и двигаться в этом направлении", — заключила Диана.

Напомним, воспитанник кружка "Юный моделист-конструктор" из села Песчаное в Черкасской области, девятилетний Денис Пузь собрал действующую модель самолета. Двигатель был снят с трофейного дрона-камикадзе, который его отец привез с фронта.

Также сообщалось, что школьник из города Шостка Сумской области 15-летний Ермак Роговой создал модель наземной роботизированной платформы для разминирования, которую можно переделать в дрон-камикадзе.