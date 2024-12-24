7 технологий, которыми удивили школьники из Украины: обеспечат энергией и не только

Среди разработок украинских подростков есть генератор, зарядная станция, прибор для незрячих, маска-ємоджи, очиститель воздуха и система оповещения о воздушной тревоге в школе.

Related video

Юные изобретатели порою могут удивить взрослых нестандартными и полезными для общества идеями. Фокус собрал 7 технологий, которые были разработаны школьниками из Украины.

Установка для получения электроэнергии из атмосферы

Будучи еще школьником, Самуил Кругляк из города Александрия Кировоградской области предложил уникальный и дешевый способ добычи электроэнергии с помощью искусственной ионизации облаков. По данным портала "Факты", он стал одним из призеров Олимпиады гениев, проходившей в США, в городе Освего штата Нью-Йорк. В Америке исследование Самуила назвали "новым словом в энергетике".

Проект электростанции, придуманной Самуилом Кругляко Фото: Факты

"Я работал над своим изобретением два года. Часто по ночам. Спал по два-три часа в сутки. Осложняло задачу еще и то, что Александрия — маленький городок, там вообще нет лабораторий и оборудования. А мне нужно было проверять свое изобретение на практике. Поэтому несколько раз в неделю ездил в областной центр", — рассказал Самуил журналистам.

Важно

По принципу крылатых ракет: 17-летний украинец разработал систему навигации для БПЛА

Молодой человек отметил, что разработанная им система позволяет добывать электроэнергию абсолютно бесплатно. Средства нужны только на сооружение самой электростанции. Кроме энергии станция также добывает воду.

"Это действительно дешевый способ добычи электроэнергии с помощью искусственной ионизации облаков. Вряд ли я смогу общедоступным языком объяснить весь этот процесс. Мини-электростанцию я уже построил и экспериментально доказал, что метод работает", — подчеркнул изобретатель.

Устройство для очистки воздуха

В октябре этого года воспитанник Каменец-Подольского лицея №1 Артем Ясинский представил на Международной выставке изобретений INOVA 2024 в Загребе инновационное устройство для очистки воздуха в помещениях от пыли. По данным пресс-службы Каменец-Подольского городского совета, на этой выставке свои инновации представили более 500 участников из 20 стран мира.

"Артем попал на выставку благодаря победе на конкурсе INOVA-YOUTH 2024, и, соревнуясь со старшими соперниками, получил серебряную награду!", — сообщили в горсовете.

Артем Ясинский получил серебряную награду на Международной выставке изобретений INOVA 2024 Фото: Каменец-Подольский городской совет / Facebook

Отметим, что ранее Артем Ясинский победил во всеукраинском конкурсе "Энергоэффективность и экология для школьников", представив модель вертикального ветряка, которая решает ключевые проблемы традиционных ветрогенераторов.

Система оповещения о воздушной тревоге в школе

Школьник Александр Волошанюк из поселка Соколовское Кировоградской области стал одним из победителей мирового конкурса Rise для подростков. Отец изобретателя рассказал порталу CBN, что его сын создал программу автоматического оповещения о воздушной тревоге в школе.

"Сейчас постоянные тревоги, в школах оповещение осуществляют вахтеры, которые вручную включают оповещение, это все время, оно может стоить кому-то жизни. Саша посмотрел на эту ситуацию и разработал систему, которая постоянно мониторит ситуацию с воздушными тревогами и автоматически включает и выключает тревогу", — рассказал отец Александра.

Александр Волошанюк стал одним из победителей конкурса Rise Фото: CBN

Юный программист, как и остальные победители, сможет получить полную стипендию на обучение в любом колледже или университете мира, куда он захочет поступить, включая расходы на проживание.

Устройство, заряжающее телефон от ходьбы

Макар Дробышев из Днепра, будучи 9-классником, изобрел зарядное устройство "Пульсар", которое позволяет заряжать телефон от ходьбы, и стал одним из победителей конкурса проектов и стартапов InnoDnipro, пишет "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу городского совета Днепра.

Макар Дробышев изобрел зарядное устройство "Пульсар"

"В качестве генератора с редуктором я использовал обычный сервопривод, редуктор которого я немного доделал. Главное в моей конструкции – это блок со стабилизатором напряжения и повышающим преобразователем. Генератор подсоединяется к нему через штекер питания, а готовое напряжение можно снять с выхода USB", — объяснил Макар.

По словам парня, это устройство позволяет использовать меньше электричества из общей энергосети, что полезно с точки зрения финансов и экологии.

Портативная зарядная станция

В марте прошлого года ученик Украинской гимназии имени Ивана Франко в Тернополе Марко Лаврин рассказал изданию "Суспільне Тернопіль", что передал для нужд ВСУ портативную зарядную станцию, которую сам смастерил из использованных электронных сигарет. С помощью этого устройства можно заряжать телефоны, павербанки, дроны и прочую технику.

Марко Лаврин самостоятельно собрал зарядную станцию Фото: Суспільне Тернопіль

"Началось с того, что начали массово выключать свет. А надо было работать на компьютере и появилась идея сделать миниэлектростанцию ​​из использованных электронных сигарет. Это самая дешевая цена тогда была на аккумуляторы", — отметил парень.

По словам Марка, зарядная станция имеет прикуриватель, от которого можно включать лампочки. Также есть кулер для охлаждения и несколько разных индикаторов, отображающих вольтаж, потребление, и уровень заряда. Заряжается аппарат от обычной автомобильной зарядки на 5 ампер за 2-3 часа.

Марко Лаврин самостоятельно собрал зарядную станцию Фото: Суспільне Тернопіль

Прибор для незрячих

По данным портала "Львівська мануфактура новин", в этом году одиннадцатиклассник со Львова Дмитрий Лопушанский представил на научной конференции в Малайзии устройство, которое поможет людям с недостатками зрения лучше ориентироваться в пространстве. Молодой человек получил первое место, опередив участников из 32 стран. По словам юного изобретателя, идея проекта для незрячих появилась у него год назад.

"Представил, как людям, совсем ничего не видящим, с какими проблемами они встречаются каждый день. Связался с руководителем организации незрячих Оксаной Потимко. Она рассказала, какие есть потребности и проблемы у слабовидящих людей. От этого уже отталкивался", — рассказал Дмитрий журналистам.

Дмитрий Лопушанский создал прибор для незрячих Фото: Львівська мануфактура новин

Сначала парень решил сделать определитель цвета. После нескольких встреч с незрячими он добавил функции определения уровня освещенности и наличия помех. Первый образец создавал 1,5-2 месяца. Далее работал над еще двумя, совершенствуя технологию. По словам Дмитрия, изобретение еще не закончено, частности, незрячие просят сделать его меньше по размеру.

"Они хотят, чтобы он смог помещаться в сумочку или карман. Это то усовершенствование, над которым я буду работать в ближайшее время, – рассказывает. – Я хочу изготовить печатную плату. Это позволит убрать лишние перемычки, дротики. Динамик можно заменить меньшим аналогом, — отметил молодой человек.

Интерактивная маска, которая "чувствует эмоции"

Одессит Михаил Чумаченко в 15 лет изобрел интерактивную маску, которая реагирует на эмоции человека, на движение головы, на речь. К примеру, если человек улыбается или злится, LED-аксессуар это сразу покажет, сообщил канал "Дом".

Михаил Чумаченко создал маску, которая "чувствует эмоции" Фото: MC.Today

Программированием молодой человек увлекся еще в 10-летнем возрасте. По его словам, создание маски никак не связано с пандемией коронавируса, а сама идея была вдохновлена другим его увлечением — брейк-дансом.

Свое изобретение парень представил на нескольких авторитетных форумах, в частности на знаменитом Web Summit. После этого на его разработку стали поступать заказы из разных стран.

Напомним, воспитанник кружка "Юный моделист-конструктор" из села Песчаное в Черкасской области, девятилетний Денис Пузь собрал действующую модель самолета. Двигатель был снят с трофейного дрона-камикадзе, который его отец привез с фронта.

Также сообщалось, что школьник из города Шостка Сумской области 15-летний Ермак Роговой создал модель наземной роботизированной платформы для разминирования, которую можно переделать в дрон-камикадзе.