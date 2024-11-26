Третьеклассник из Черкасской области собрал самолет: двигатель взял в российском трофейном дроне (видео)

Девятилетний Денис Пузь из села Песчаное собрал модель самолета. Двигатель был снят с российского БПЛА.

Воспитанник кружка "Юный моделист-конструктор" из села Песчаное в Черкасской области, девятилетний Денис Пузь собрал действующую модель самолета. Двигатель был снят с трофейного дрона-камикадзе, который его отец привез с фронта, сообщает "Суспільне".

Украинские бойцы поймали российский дрон и передали детям в качестве подарка. Впоследствии под него был найден регулятор хода и винт.

По словам преподавателя Романа Семака, который сам в прошлом военный летчик, за 20 лет он впервые встречает мальчика с такими способностями — за год занятий тот смог усвоить то, что старшие дети учат несколько лет.

Свою первую модель парень поставил на крыло всего неделю назад, но на дворе уже летать холодно, поэтому оттачивает мастерство пилотирования на симуляторе.

"Сначала трудно, а потом приловчишься и прикольно летать. Внутри самолетика аппаратура. Есть передатчик. Даешь команду — передавать на самолет — полетели", — рассказал Денис.

Знания, которые дети получают в кружке, считает преподаватель, являются образовательной базой, которая обязательно пригодится во взрослой жизни.

Напомним, старшеклассники из Чернигова разработали прибор, который помогает обнаружить беспилотники в радиусе до пяти километров. Над своим изобретением ученики работали почти год, создав его на основе украинского детектора беспилотников "Цукорок", но наделив прибор искусственным интеллектом.

В прошлом году в российском Смоленске юные умельцы смастерили копию украинского беспилотника "Бобер" и запустили его в городе. Дрон напугал местных и поднял на ноги спецслужбы.