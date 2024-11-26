Третьокласник із Черкащини зібрав літак: двигун узяв у російському трофейному дроні (відео)

Дев’ятирічний Денис Пузь із села Піщане зібрав модель літака. Двигун був знятий із російського БПЛА.

Вихованець гуртка "Юний моделіст-конструктор" із села Піщане у Черкаській області, дев’ятирічний Денис Пузь зібрав діючу модель літака. Двигун був знятий із трофейного дрона-камікадзе, який його батько привіз із фронту, повідомляє "Суспільне".

Українські бійці вполювали російський дрон й передали дітлахам як подарунок. Згодом під нього було знайдено регулятор ходу та гвинт.

За словами викладача, Романа Семака, який сам у минулому військовий льотчик, за 20 років він вперше зустрічає хлопчика з такими здібностями — за рік занять малий спромігся засвоїти те, що старші діти вчать кілька років.

Свою першу модель хлопець поставив на крило лише тиждень тому, але на дворі вже літати холодно, тому відточує майстерність пілотування на симуляторі.

"Спочатку важко, а потім приловчишся і прикольно літати. Всередині літачка апаратура. Є передавач. Даєш команду — передавати на літак — полетіли", — розповів Денис.

Знання, які діти отримують у гуртку, вважає викладач, є освітньою базою, яка обов'язково знадобиться у дорослому житті.

Нагадаємо, старшокласники із Чернігова розробили прилад, який допомагає виявити безпілотники у радіусі до п’яти кілометрів. Над своїм винаходом учні працювали майже рік, створивши його на основі українського детектора безпілотників "Цукорок", але наділивши прилад штучним інтелектом.

Минулого року у російському Смоленську юні умільці змайстрували копію українського безпілотника "Бобер" та запустили його в місті. Дрон налякав місцевих та здійняв на ноги спецслужби.