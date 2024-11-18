Фанера, пінопласт і американські чипи: з чого у РФ збирають дрон "Гербера", — ГУР (фото)

"Гербера" імітує Shahed-136, але обходиться країні-агресорці в десятки разів дешевше. Проте всередині нового БПЛА — цілий набір іноземних деталей.

Російські "Гербери" приховують усередині фанеру та іноземну електроніку. Компонентну базу чергового ворожого дрона розібрали 18 листопада в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Свої багатозадачні безпілотники РФ складає на заводі у місті Єлабуга (Татарстан). "Гербера" здатна нести бойову частину як дрон-камікадзе та проводити радіоелектронну розвідку, зокрема для виявлення ППО та фіксації влучань інших дронів.

"Гербера" імітує Shahed-136 або "Герань-2". Ворог масово його застосовує для перевантаження української ППО. Завдяки простим матеріалам, як-от фанера й пінопласт, імітація обходиться у десятки разів дешевше за оригінал.

Фото безпілотника "Гербера" Фото: Головне управління розвідки МО України

"Однак будова цього дрона містить вже звичний для російської зброї набір компонентів іноземних виробників. Дослідження збитих зразків засвідчили, що росіяни виготовляють "Гербери" за китайським прототипом із використанням завезених з Китаю іноземних компонентів", — зауважили у ГУР.

Розробником є китайський виробник авіамоделей Skywalker Technology Co. Ltd., який також випускає фюзеляжі й організовує постачання комплектів у РФ за посередництва третіх компаній.

Завадозахищена антена (CRPA) "Гербери" містить американські чипи Analog Devices і Texas Instruments, а також голландський чип NXP Semiconductors.

Фото безпілотника "Гербера" Фото: Головне управління розвідки МО України

В універсальному польотному контролері виявили компоненти виробників із чотирьох країн:

Texas Instruments та Atmel — США;

STMicroelectronics та U-Blox — Швейцарія;

NXP Semiconductors — Нідерланди;

XLSEMI — КНР.

Для наведення на ціль пілотом (за принципом FPV-дрона) баражувальної версії "Гербери" та ведення повітряної розвідки безпілотник обладнаний камерою з тривісним підвісом Topotek KHY10S90 і модемом Xingkai Tech Mesh Network XK-F358. Ці деталі виготовлені в Китаї.

"Двигун DLE60 ― виробництва китайської Mile Hao Xiang Technology Co, Ltd. Влітку 2024 ця компанія потрапила під санкції США за постачання до Росії", — додали у ГУР.

Нагадаємо, аналітики Defense Express порівняли між собою фальшцілі, які запускають ЗС РФ, — дрони "Гербера" та "Пародія".

Український експерт Сергій Бескрестнов повідомляв, що "Гербери" запускають як із бойовим зарядом, так і без нього. За його словами, через відсутність дорогих навігаційних систем такі безпілотники "росіянам не шкода".