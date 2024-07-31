Передають інформацію до РФ: в російських дронах "Гербера" можуть стояти українські сімки, — Defense Express

Головред видання Олег Катков припустив, що зараз пінопластові "Гербери" використовують як розвідницькі дрони. Але надалі РФ може їх оснастити бойовою частиною.

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В ніч проти 31 липня ЗС РФ атакували Україну безпілотниками нового типу "Гербера". Вони створені із мінімального набору компонентів та є полегшеною і дешевшою версією "Шахедів". І в них можуть стояти українські сім-карти, які через нашу інтернет-мережу транслюють інформацію до Росії. Про це розповів Олег Катков, головний редактор Defense Express, в коментарі Telegram-каналу "Труха Україна".

В коментарі "Труха Україна" головред Defense Express Олег Катков розповів подробиці про масовану нічну атаку РФ і перспективу подальшого використання російських безпілотників "Гербера". Загалом в ніч на 31 липня Україну атакували 89 безпілотників.

"Мова не йде про те, що ворог використовував їх масово. Що оцих нових дронів, які виробляються з пінопласту, була значна кількість. Масовості не було, але деякі із знищених дронів дійсно були "Герберами", — зауважив Катков.

За його словами, "Гербера" менша за "Шахед" і вона дійсно виробляється із дошок і пінопласту. І те, що в дрона всередині – це дійсно виріб "російських кулібіних". Але проблема в тому, що вони дійсно долітають до України. Але донині в жодній "Гербері" не знайли бойової частини. На думку Каткова, функція "Гербер" полягає у розвідці.

Начиння "Гербери" Фото: Twitter

"Це засіб розвідки, технічної, радіоелектронної розвідки. Тобто банальна фіксація роботи українських засобів протиповітряної оборони, фіксація радіолокаційних станцій. Зокрема, на першій "Гербері", яка була збита, був модем 4G із українською сім-картою. Був зворотний канал зв'язку. Дрон міг фіксувати, що його опромінювали радіолокаційні станції, передавати цю інформацію до РФ через український мобільний зв'язок. І коли його збили, ворог дізнався про те, що його збили в режимі онлайн, тому що є можливість передати цю інформацію через український мобільний інтернет", — зауважив Катков.

Також, на його думку, зараз дешеві та кустарні "Гербери" використовують для відволікання уваги операторів ППО, які вимушені використовувати для їхнього знищення дорогі боєприпаси. Але якщо зараз "Гербери" не є ударними дронами, то не виключено, що в майбутньому Росія все ж буде встановлювати на них бойову частину. Але дальність їхнього використання буде обмежена радіозв'язком, що відрізняє їх від "Шахедів", які можуть атакувати тилові цілі за супутниковим зв'язком. Нині питання дальності "Гербер" відкрите.

Нагадаємо, російський дрон "Гербера" – це розробка російського дослідницько-конструкторського бюро імені Н.Ф. Гастелло. Фокус писав про них та про те, яку загрозу вони несуть.