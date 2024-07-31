Передают информацию в РФ: в российских дронах "Гербера" могут стоять украинские симки, — Defense Express

Главред издания Олег Катков предположил, что сейчас пенопластовые "Герберы" используют как разведывательные дроны. Но в дальнейшем РФ может их оснастить боевой частью.

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В ночь на 31 июля ВС РФ атаковали Украину беспилотниками нового типа "Гербера". Они созданы из минимального набора компонентов и являются облегченной и более дешевой версией "Шахедов". И в них могут стоять украинские сим-карты, которые через нашу Интернет-сеть транслируют информацию в Россию. Об этом рассказал Олег Катков, главный редактор Defense Express, в комментарии Telegram-каналу "Труха Украина".

В комментарии "Труха Украина" главред Defense Express Олег Катков рассказал подробности о массированной ночной атаке РФ и перспективу дальнейшего использования российских беспилотников "Гербера". Всего в ночь на 31 июля Украину атаковали 89 беспилотников.

"Речь не идет о том, что враг использовал их массово. Что этих новых дронов, которые производятся из пенопласта было значительное количество. Массовости не было, но некоторые из уничтоженных дронов действительно были "Герберами", — отметил Катков.

По его словам, что "Гербера" меньше "Шахеда" и она действительно производится из досок и пенопласта. И то, что у дрона внутри — это действительно изделие "российских кулибиных". Но проблема в том, что они действительно долетают до Украины. Но по сей день ни в одной "Гербере" не нашли боевой части. По мнению Каткова, функция "Гербер" заключается в разведке.

Начинка "Герберы" Фото: Twitter

"Это средство разведки, технической, радиоэлектронной разведки. То есть банальная фиксация работы украинских средств противовоздушной обороны, фиксация радиолокационных станций. В частности, на первой "Гербере", которая была сбита, был модем 4G с украинской сим-картой. Был обратный канал связи. Дрон мог фиксировать, что его облучали радиолокационные станции, передавать эту информацию в РФ через украинскую мобильную связь. И когда его сбили, враг узнал о том, что его сбили в режиме онлайн, потому что есть возможность передать эту информацию через украинский мобильный интернет", — отметил Катков.

Также, по его мнению, сейчас дешевые и кустарные "Герберы" используют для отвлечения внимания операторов ПВО, которые вынуждены использовать для их уничтожения дорогие боеприпасы. Но если сейчас "Герберы" не являются ударными дронами, то не исключено, что в будущем Россия все же будет устанавливать на них боевую часть. Но дальность их использования будет ограничена радиосвязью, что отличает их от "Шахедов", которые могут атаковать тыловые цели по спутниковой связи. В настоящее время вопрос дальности "Гербер" открыт.

Напомним, российский дрон "Гербера" — это разработка российского исследовательско-конструкторского бюро имени Н.Ф. Гастелло. Фокус писал о них и о том, какую угрозу они несут.