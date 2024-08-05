"Не шкода, якщо знищать": експерт пояснив, навіщо РФ запускає нові дрони "Гербера"

Для створення дешевшої версії іранського дрона "Шахед" росіяни могли залучити студентів зі свіжими ідеями.

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Збройні сили Російської Федерації застосовують проти України нові безпілотні літальні апарати "Гербера", імовірно, розроблені фахівцями особливої економічної зони Татарстану "Алабуга", де розташовано завод із виробництва "Шахедів". Про особливості цих БПЛА розповів український військовий експерт у галузі радіотехнологій Сергій Бескрестнов в інтерв'ю сайту dev.ua.

Як зазначає фахівець, "Гербери" складаються з дешевих матеріалів: фанери, картону та пінопласту. Вони можуть нести заряд, але іноді літають і без вибухівки. Окупанти застосовують "Гербери" як хибні цілі для української протиповітряної оборони (ППО), щоб не витрачати дорожчі "Шахеди". Зокрема, такі апарати використовувалися під час атаки 31 липня.

"Ці дрони не мають дорогих комплектуючих і дорогих навігаційних систем, тому їх росіянам не шкода при знищенні", — сказав експерт.

Ще одне призначення дронів "Гербера" — візуальна розвідка. Попри низьку якість камер і каналів передачі відео, БПЛА здатний передавати LTE-каналами зафіксовані точки розміщення української ППО. Для цього окупанти оснащують безпілотники SIM-картами українських мобільних операторів. Камери на "Герберах" ставлять низької якості, але вони цілком можуть показати комплекси протиповітряної оборони ЗСУ.

"Раніше ми знаходили подібні камери на Shahed. Найімовірніше, росіяни вирішили, що можна створити дешевший варіант", — припустив Сергій Бескрестнов.

За словами експерта, розробники з "Алабуги" поставили перед собою мету створити "молодшого брата" іранського безпілотника "Шахед". З появою цього БПЛА пов'язують групу під назвою "Сталінські соколи", ймовірно створену на початку повномасштабного вторгнення. Розробники "Гербери" позиціонують себе як "Конструкторське бюро імені Гастелло", проте офіційних підтверджень існування такої організації в РФ немає.

До створення нового БПЛА росіяни також могли залучити місцевих студентів, зокрема з Політехнічного інституту Бехтерево. Раніше "творчість" російських студентів раніше було помічено серед уламків збитих "Шахедів". Так, в Україну залітали БПЛА, додатково оснащені однопроцесорними комп'ютерами, модемами, Wi-Fi-модулями та іншою електронікою, прикріпленою за допомогою клею і скотча.

"У цьому є своя логіка, бо молодші люди більш креативні та схильні до створення нового, чому б їх не залучити. Тобто це залучення "молодих умів", яким дали можливість творити", — пояснив Сергій Бескрестнов.

БПЛА "Гербера" Фото: Twitter

Нагадаємо, український виробник FPV-дронів "ГРIМ" Wardrone.pro зазначив, що ударний варіант БПЛА "Гербера" працює за принципом FPV-дрона — операторам потрібно вручну наводити апарат через телевізійний канал із низькоякісною камерою.

Своєю чергою голова наглядової ради підприємства SkyAssist Ігор Криничко в коментарі Фокусу зазначив, що у росіян є можливість налагодити масове виробництво пінопластових дронів. У такому разі велика кількість дешевих БПЛА зможуть перевантажити українську систему протиповітряної оборони.