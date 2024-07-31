Били не Shahed: нові та дешеві "Гербери" атакували Україну, деталі від "Флеша" (відео)

Російські військові застосували велику кількість БпЛА під час нічної атаки для того, аби вимотати українську протиповітряну оборону. На опублікованому відео форма дрона не нагадує іранський Shahed, зауважив спеціаліст в галузі радіотехнологій Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш".

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У ніч з 30 на 31 липня українські міста атакували майже 100 дронів. За словами військовослужбовця та спеціаліста в галузі радіотехнологій Сергія Бескрестнова з позивним "Флеш", є ймовірність, що Збройні сили Російської Федерації били не безпілотними літальними апаратами типу Shahed, а новини та дешевими "Герберами". Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Є велика ймовірність, що сьогодні вночі Україну атакували не Шахеди, а нові дешеві Гербери", — сказав "Флеш".

Він наголосив, що саме через це вночі летіло багато дронів та в результаті були знищені. На думку військовослужбовця, ціль такої ворожої атаки — вимотати українську протиповітряну оборону.

"Чекаємо поки військові знайдуть і дослідять уламки", — зауважив він.

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук оприлюднив відео збиття ворожих "Шахедів" на східному напрямку вранці 31 липня.

"Відео збиття "Шахеда" на східному напрямку вранці 31 липня 2024 року. Пам’ятайте, що навіть після ураження ворожі ракети та ударні БпЛА становлять серйозну загрозу!" — сказав Микола Олещук.

Проте "Флеш" зазначив, що БпЛА типу Shahed так не горить та повільно не падає. Крім цього на відео можна помітити іншу форму. Він вважає, що саме так горить і падає легка "Гербера", зроблена з фанери та пінопласту.

БПЛА "Гербера": що відомо

Дрон "Гербера" має фюзеляж із пінопласту та характеризується низьким рівнем виробництва. БпЛА може виконувати три різні функції:

бути засобом радіоелектронної розвідки;

бути дроном-камікадзе;

бути хибною ціллю.

Нагадаємо, вночі 31 липня різний вид озброєння атакував мирні міста України, основною ціллю ворога став Київ. За словами командувача Повітряних сил Миколи Олещука, під час атаки противник використав керовану авіаційну ракету типу Х-59 та 89 ударних дронів типу Shahed. Українській ППО вдалося відбити масовану атаку.

31 липня аналітики Defense Express розповіли, що до відбиття наймасованішою атаки "Шахедів" було долучено підрозділ Сухопутних військ ЗСУ, який раніше не згадувався у подібному контексті. За їхніми словами, для знищення ворожих БпЛА також могли застосувати вертольоти.