"Не жалко, если уничтожат": эксперт объяснил, зачем РФ запускает новые дроны "Гербера"

Для создания более дешевой версии иранского дрона "Шахед" россияне могли привлечь студентов со свежими идеями.

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Вооруженные силы Российской Федерации применяют против Украины новые беспилотные летательные аппараты "Гербера", вероятно, разработаные специалистами особой экономической зоны Татарстана "Алабуга", где расположен завод по производству "Шахедов". Об особенностях этих БПЛА рассказал украинский военный эксперт в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов в интервью сайту dev.ua.

Как отмечает специалист, "Герберы" состоят из дешевых материалов: фанеры, картона и пенопласта. Они могут нести заряд, но иногда летают и без взрывчатки. Оккупанты применяют "Герберы" в качестве ложных целей для украинской противовоздушной обороны (ПВО), чтобы не расходовать более дорогие "Шахеды". В частности, такие аппараты использовались при атаке 31 июля.

"Эти дроны не имеют дорогих комплектующих и дорогих навигационных систем, поэтому их россиянам не жалко при уничтожении", — сказал эксперт.

Еще одно предназначение дронов "Гербера" — визуальная разведка. Несмотря на низкое качество камер и каналов передачи видео, БПЛА способен передавать по LTE-каналам зафиксированные точки размещения украинской ПВО. Для этого оккупанты оснащают беспилотники SIM-картами украинских мобильных операторов. Камеры на "Герберах" ставят низкого качества, но они вполне могут показать комплексы противовоздушной обороны ВСУ.

"Раньше мы находили подобные камеры на Shahed. Скорее всего, россияне решили, что можно создать более дешевый вариант", — предположил Сергей Бескрестнов.

По словам эксперта, разработчики из "Алабуги" поставили перед собой цель создать "младшего брата" иранского беспилотника "Шахед". С появлением этого БПЛА связывают группу под названием "Сталинские соколы", вероятно созданную в начале полномасштабного вторжения. Разработчики "Герберы" позиционируют себя как "Конструкторское бюро имени Гастелло", однако официальных подтверждений существования такой организации в РФ нет.

К созданию нового БПЛА россияне также могли привлечь местных студентов, в частности из Политехнического института Бехтерево. Ранее "творчество" российских студентов ранее было замечено среди обломков сбитых "Шахедов". Так, в Украину залетали БПЛА, дополнительно оснащенные однопроцессорными компьютерами, модемами, Wi-Fi-модулями и прочей электроникой, прикрепленной с помощью клея и скотча.

"В этом есть своя логика, потому что младшие люди более креативны и склонны к созданию нового, почему бы их не привлечь. То есть это привлечение "молодых умов", которым дали возможность творить", — объяснил Сергей Бескрестнов.

БПЛА "Гербера" Фото: Twitter

Напомним, украинский производитель FPV-дронов "ГРIМ" Wardrone.pro отметил, что ударный вариант БПЛА "Гербера" работает по принципу FPV-дрона — операторам нужно вручную наводить аппарат через телевизионный канал с низкокачественной камерой.

В свою очередь председатель наблюдательного совета предприятия SkyAssist Игорь Криничко в комментарии Фокусу отметил, что у россиян есть возможность наладить массовое производство пенопластовых дронов. В таком случае большое количество дешевых БПЛА смогут перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны.