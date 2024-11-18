Фанера, пенопласт и американские чипы: из чего в РФ собирают дрон "Гербера", — ГУР (фото)
"Гербера" имитирует Shahed-136, но обходится стране-агрессору в десятки раз дешевле. Однако внутри нового БПЛА — целый набор иностранных деталей.
Российские "Герберы" скрывают внутри фанеру и иностранную электронику. Компонентную базу очередного вражеского дрона разобрали 18 ноября в Главном управлении разведки Минобороны.
Свои многозадачные беспилотники РФ собирает на заводе в городе Елабуга (Татарстан). "Гербера" способна нести боевую часть как дрон-камикадзе и проводить радиоэлектронную разведку, в частности, для обнаружения ПВО и фиксации попаданий других дронов.
"Гербера" имитирует Shahed-136 или "Герань-2". Враг массово его применяет для перегрузки украинской ПВО. Благодаря простым материалам, таким, как фанера и пенопласт, имитация обходится в десятки раз дешевле оригинала.
"Впрочем строение этого дрона содержит уже привычный для российского оружия набор компонентов иностранных производителей. Исследования сбитых образцов показали, что россияне изготавливают "герберы" по китайскому прототипу с использованием завезенных из Китая иностранных компонентов", — подчеркнули в ГУР.
Разработчиком является китайский производитель авиамоделей Skywalker Technology Co., Ltd., который также выпускает фюзеляжи и организует поставки комплектов в РФ при посредничестве третьих компаний.
Помехозащищенная антенна (CRPA) "Герберы" содержит американские чипы Analog Devices и Texas Instruments, а также голландский чип NXP Semiconductors.
В универсальном полетном контроллере обнаружили компоненты производителей из четырех стран:
- Texas Instruments и Atmel — США;
- STMicroelectronics и U-Blox — Швейцария;
- NXP Semiconductors — Нидерланды;
- XLSEMI — КНР.
Для наведения на цель пилотом (по принципу FPV-дрона) барражирующей версии "Герберы" и ведения воздушной разведки беспилотник оборудован камерой с трехосным подвесом Topotek KHY10S90 и модемом Xingkai Tech Mesh Network XK-F358. Эти детали произведены в Китае.
"Двигатель DLE60 — производства китайской Mile Hao Xiang Technology Co, Ltd. Летом 2024 года эта компания попала под санкции США за поставки в Россию", — добавили в ГУР.
Напомним, аналитики Defense Express сравнили между собой фальш-цели, которые запускают ВС РФ, — дроны "Гербера" и "Пародия".
Украинский эксперт Сергей Бескрестнов сообщал, что "Герберы" запускают как с боевым зарядом, так и без него. По его словам, из-за отсутствия дорогих навигационных систем таких беспилотников "россиянам не жалко".