Создают коридоры для "Шахедов": ВС РФ запускают около 50% фальш-целей для ПВО Украины (фото)

Дрон из фанеры "Пародия" представляет собой более качественное изделие по сравнению с "Герберой". За счет линзы Люнеберга, на экранах РЛС он выглядит как "Шахед".

Наряду с известными ложными целями "Гербера", которые производятся из пенопласта, РФ активно применяет дрон под названием "Пародия" — у него аналогичное предназначение. Количество таких ложных целей в одном массовом запуске "Шахедов" может достигать 50%. Об этом пишет Defense Express со ссылкой на данные Воздушных сил.

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"Пародия" представляет собой более качественное изделие по сравнению с "Герберой", говорится в публикации. На фото видно, что фанерный дрон выполнен более качественно.

Российские дроны-приманки

На экранах РЛС он выглядит как гораздо больший по размерам "Шахед", за счет линзы Люнеберга. Этот шар частично покрыт фольгой и отражает радиолокационное излучение с большим усилением.

Техническое средство, которое позволяет дрону-приманке выглядеть на экранах как "шахед"

Российские дроны-приманки Фото: Telegram

В "Гербере" активно используется термоклей и разные саморезы.

Российские дроны-приманки

Электроника в обоих изделиях в целом подобна: используются только доступные на гражданском рынке комплектующие. Например, у "Герберы" вся электроника стоит не более 100-200 долларов, а самым дорогим компонентом дрона является его двигатель.

При этом следует добавить, что в РФ используют специальные тактики, в которых ложные цели должны не только отвлекать на себя средства ПВО, но и создавать настоящие "коридоры" в порядках украинской противовоздушной обороны. В то же время, реальная эффективность таких средств значительно ниже, чем на это могли рассчитывать в Москве.

В октябре из рекордного количества БПЛА (ударных и ложных) лишь 4,83% попали в цели, все остальные были сбиты, подавлены РЭБ или просто "потеряны локационно". В августе 2024 года, когда ложных целей еще почти не было, 818 российских дронов показали эффективность на уровне 3,18%. Увеличение количества дронов в 2,5 раза привело к увеличению эффективности всего на 1,65%, то есть в пределах статистической погрешности, отмечают аналитики, ссылаясь на статистику Генштаба ВСУ.

Напомним о том, как 11 ноября прошла ночь в Киеве, подробности сообщили в КГВА: фальш-пуски, "Шахеды" и экстренные отключения.

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