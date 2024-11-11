Тактика инфильтрации: почему бомбы с УМПК стали ключевым оружием ВС РФ (фото)

Авиационные бомбы с УМПК оказались эффективным решением для тактики концентрированных атак с использованием ограниченного числа пехоты, которую придумали немецкие полководцы еще в Первую мировую.

Российские авиационные бомбы с модулями планирования и корректировки (УМПК) продолжают оставаться важным элементом на фронте, играя ключевую роль в стратегии ВС РФ. В этой связи аналитики ресурса VANGUARD рассмотрели технические аспекты применения данного вида вооружения, оценили его эффективность и проанализировали, что можно извлечь из опыта противника для украинских разработок.

Ключевые принципы

Авторы материала пишут, что что вооружение всегда создается с учетом конкретных стратегических целей. Каждый тип оружия имеет свои ограничения, преимущества и недостатки, которые напрямую зависят от концепции его применения.

Стратегия, в свою очередь, определяет замысел использования оружия, который ориентирован на специфические задачи на поле боя. Именно в контексте этих целей и условий можно оценивать эффективность вооружения, не вырывая его из общей картины военных действий.

Стратегия ВС РФ и роль УМПК

С начала полномасштабной войны ВС РФ используют проверенные временем методы для ведения наступательных операций. Речь идет о так называемой тактике инфильтрации, которую применяли в свое время полководцы Германии. Она направлена на создание концентрированных атак с использованием артиллерии и ограниченного числа пехотных подразделений, требует наличия мощных средств для подавления вражеских позиций.

Солдаты немецкого штурмового батальона. 1915 год Фото: Архивное фото

В условиях значительных потерь артиллерийского арсенала, противник получил ситуацию с уравниванием артиллерийского огня с украинской стороной. Поэтому Вооруженные силы РФ приняли решение использовать авиабомбы с УМПК, как оружие большой мощности для эффективного уничтожения укрепленных позиций Сил обороны. А особенности концепции УМПК, такие как простота в изготовлении, низкая стоимость и высокая огневая мощь, делают его привлекательным выбором для массового применения.

"РФ выбрала для себя оптимальный способ ведения боевых действий и средство поражения, которое можно максимально эффективно применять в рамках имеющейся стратегии", — отметили аналитики.

Технические особенности УМПК и их эффективность

УМПК получили широкое распространение благодаря нескольким ключевым факторам:

Доступность носителей. Российские ВКС обладают значительным количеством носителей, включая бомбардировщики Су-34. Только до начала полномасштабного вторжения было выпущено более сотни таких машин, что дает возможность массово использовать авиабомбы с УМПК. Аэродромная инфраструктура. Россия обладает обширной сетью аэродромов, что обеспечивает возможность применения ударной авиации с бомбами УМПК на различных участках фронта. Это особенно важно, учитывая относительную безопасность этих аэродромов от украинских ударов. Относительно слабая армейская ПВО и авиация ВСУ. Несмотря на наличие мощной объектовой ПВО, украинская армейская ПВО не может полностью защитить от угроз, исходящих от российских бомбардировщиков с УМПК. Эффективность российских Су-34 с управляемыми бомбами на оптимальных высотах позволяет наносить удары практически без сопротивления. Относительно слабы фортификационные сооружения. Украинские фортификационные сооружения являются плохой защитой от авиационных бомб с УМПК, что дает дополнительное преимущество в применении этого вида вооружения для подавления позиций украинских сил.

Украинские аналоги и возможные решения

Аналитики пишут, что вопрос применения аналогичных решений в Украине вызывает множество дискуссий и сомнений. Число авиапарка и инфраструктура ВСУ не могут конкурировать с российскими возможностями. А Украинская армейская ПВО и истребительная авиация, несмотря на свою эффективность, не способны создать подобные угрозы для российских носителей авиабомб с УМПК. Поэтому в сочетании с мощной российской ПВО это создает значительные сложности для украинских войск в борьбе с таким видом вооружения.

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Вопрос, стоит ли Украине разрабатывать аналоги УМПК, не имеет однозначного ответа. Хотя высокоточные боеприпасы воздушного базирования большой мощности необходимы, их разработка должна основываться на глубоком анализе и ясной концепции.

Таким образом в случае Украины попытки воспроизвести такой тип вооружения должны основываться на уникальных условиях и возможностях страны, с фокусом на использование имеющихся сил и ресурсов, а не на копировании чужого опыта.

Авторы материала считают, что особое внимание следует уделить разработке средств противодействия УМПК. Однако в настоящее время Украина сталкивается с ограниченными ресурсами для защиты от таких угроз, и наличие средств для эффективного противодействия воздушным ударам остается сомнительным.

Вместе с тем одним из возможных решений может стать удар по российским оборонным промышленным объектам, что существенно ослабит производство вооружений, включая авиабомбы.

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