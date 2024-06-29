На основі "Цукорка", але зі штучним інтелектом: школярі розробили детектор дронів (відео)

П’ятеро старшокласників із Чернігова розробили прилад, який допомагає виявити безпілотники у радіусі до п’яти кілометрів. Їхній детектор дронів оснащений штучним інтелектом.

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Над своїм винаходом учні працювали майже рік, створивши його на основі українського детектора безпілотників "Цукорок", але наділивши прилад штучним інтелектом. Про це інформує "Суспільне".

Один з розробників детектора дронів, 17-річний Олександр Тимошенко, розповів, що виріб сигналізує, коли поблизу перебуває безпілотник. Радіус дії, пояснює він, має бути до п'яти кілометрів. Але випробувати ці потужності ще не було можливості. Щоб вдосконалити винахід, треба провести відповідні тестування, але невдовзі можливості пристрою випробовуватимуть військові на передовій.

У "звичайному" детекторі, пояснив винахідник, потрібно розробляти алгоритм виявлення та підтвердження під кожен дрон.

"А тут, якщо з’являється новий дрон – просто натренувавши нейронну мережу, заново її завантажив, вона вже це виявляє. Тобто вона більш гнучка", — розповів Олександр.

Перший прототип детектора був створений з запчастин, які були у наявності. Прилад назвали "ЧАС", тобто "частотний аналізатор спектра". Наразі деталі вже замовляють, а корпуси друкують на 3D принтері, витрачаючи на своє "хобі" усі кишенькові гроші.

Нагадаємо, раніше ми писали, що український детектор "Цукорок" від компанії Drone-spices має велику популярність серед військовослужбовців Сил оборони України. Пристрій попереджає військових про наближення ворожих безпілотників, рятуючи їхні життя.