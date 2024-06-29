На основе "Цукорка", но с искусственным интеллектом: школьники разработали детектор дронов (видео)

Пятеро старшеклассников из Чернигова разработали прибор, который помогает обнаружить беспилотники в радиусе до пяти километров. Их детектор дронов оснащен искусственным интеллектом.

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Над своим изобретением ученики работали почти год, создав его на основе украинского детектора беспилотников "Цукорок", но наделив прибор искусственным интеллектом. Об этом информирует "Суспільне".

Один из разработчиков детектора дронов, 17-летний Александр Тимошенко, рассказал, что изделие сигнализирует, когда поблизости находится беспилотник. Радиус действия, объясняет он, должен быть до пяти километров. Но испытать эти мощности еще не было возможности. Чтобы усовершенствовать изобретение, надо провести соответствующие тестирования, но вскоре возможности устройства будут испытывать военные на передовой.

В "обычном" детекторе, пояснил изобретатель, нужно разрабатывать алгоритм обнаружения и подтверждения под каждый дрон.

"А здесь, если появляется новый дрон — просто натренировав нейронную сеть, заново ее загрузил, она уже это обнаруживает. То есть она более гибкая", — рассказал Александр.

Первый прототип детектора был создан из запчастей, которые были в наличии. Прибор назвали "ЧАС", то есть "частотный анализатор спектра". Сейчас детали уже заказывают, а корпуса печатают на 3D принтере, тратя на свое "хобби" все карманные деньги.

Напомним, ранее мы писали, что украинский детектор "Цукорок" от компании Drone-spices имеет большую популярность среди военнослужащих Сил обороны Украины. Устройство предупреждает военных о приближении вражеских беспилотников, спасая их жизни.