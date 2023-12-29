В Виннице сделали мини-приборы для борьбы с дронами РФ: как они спасут военных (видео)

Компактный детектор за 2500 гривен предупредит о приближении российских БПЛА и даже укажет их тип, чтобы бойцы ВСУ могли спастись от ударов "камикадзе", ракет или артиллерии.

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В Винннице наладили производство модифицированных приборов "Цукорок" для обнаружения дронов, и первую партию уже передали украинским защитникам на фронт. Об этом на своем YouTube-канале сообщил младший сержант Вооруженных сил Украины Юрий Басюк.

Еще в октябре он поделился инфрмацией о запуске производства в Виннице, теперь же оно выпустило первые сто "Цукорков", еще сто планируют доделать к Новому году. По словам Юрия Басюка, предприятие получает заказы на 2-3 месяца вперед, и сам военный получил около двух десятков приборов, которые отправил своим сослуживцам на "горячие" участки фронта: под Авдеевку, Бахмут, Купянск, на Запорожское и Северное направление.

"Цукорок" обнаруживает разные дроны, используемые ВС РФ, в том числе FPV-камикадзе, Zala, "Ланцет", "Орлан", по их радиоизлучению. Устройство очень компактное, можно носить в кармане или на ремешок, работает от аккумулятора (до полутора суток в режиме ожидания), предупреждает о приближении БПЛА звуковым сигналом, показывает его тип и мощность сигнала. Стоимость небольшая — 2500 грн, поэтому купить его сможет любой украинский военнослужащий, но количество ограничено.

Так выглядит детектор дронов "Цукорок" винницкого производства Фото: Скриншот

Юрий Басюк подчеркнул, что россияне значительно "мутировали" с начала полномасштабной войны и научились воевать лучше. Сейчас они редко начинают обстрелы без корректировки с воздуха, поэтому появление "Орлана" или Zala говорит о скором ракетном или артиллерийском ударе. Кроме того, оккупанты используют Zala как ретрансляторы для барражирующих боеприпасов "Ланцет" и тоже могут указывать на их появление.

"Я считаю, что такой прибор нужен как на каждой позиции пехоты, так и с нашей артиллерией, минометами, САУ, HIMARS, расположении техники, КСП, взводных опорных пунктах. Важно понимать когда тебя видят из воздуха, а когда нет. Когда тебя видят – орки тебя хотят убить. Не дай им это сделать", — высказался автор ролика.

Винницкие специалисты усовершенствовали "Цукорок", разработанный другим инженером, сделали корпус с лучшей защитой от влаги, добавили разъем Type-C для зарядки, возможность отслеживать FPV-дроны и квадрокоптеры линейки Mavic. Теперь к нему подключаются маленькие антенны, работающие в частотных диапазонах 915 МГц и 2,4 ГГц.

Ранее в интервью Фокусу украинский военный, специалист по связи и радиоэлектронной борьбе, Сергей Бескрестнов (позывной "Флэш") рассказал, что "Цукорок" начали разрабатывать в самом начале полномасштабной войны, в 2022 году. Устройство может спасать жизни бойцов, но только при условии правильного применения.

По словам Сергея Бескрестнова, "Цукорок" мог бы спасти военных из 128 бригады ВСУ, погибших в результате ракетного удара 4 ноября. Тогда офицер организовал награждение бойцов в одном из сел Запорожской области, расположенным неподалеку от линии фронта. Если бы у подразделения был "Цукорок", он бы показал появления в небе разведывательного беспилотника, направившего атаку, предположил "Флэш".