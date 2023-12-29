Возят раненых и боеприпасы: Силы обороны применяют универсальные наземные дроны (видео)

Наземные беспилотники способны перевозить на себе грузы до 200 кг. Операторы могут управлять ими с расстояния до 2 км.

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Украинские военные, которые выполняют боевые задачи на Бахмутском направлении, получили новый малоразмерный наземный беспилотный эвакуатор раненых. Видеокадры, на которых показана работа дрона, опубликовали на официальной странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

Пограничники отметили, что эти гусеничные беспилотные платформы преодолевают путь по сложной местности и гололедице и способны везти на себе до 200 кг. Кроме того, к дрону можно прицепить носилки типа "Аист" и таким образом эвакуировать с поля боя больше раненых. Оператор направляет дрон с помощью джойстикового пульта управления (стандартный пульт FlySky FS-GT2G). Он может координировать движение техники как лежа на электрических носилках, так и управляя им издалека. Несмотря на то, что дрон в основном работает в зоне визуального контакта, он может доставлять боеприпасы, продукты, воду, амуницию или любое другое имущество на боевые позиции.

Отметим, что в опубликованном видео не упомянута конкретная модель беспилотной платформы. Однако журналисты "24 канала" предположили, что этот тип транспорта для эвакуации раненых с поля боя разработал и изготовил Дмитрий Мамонов, инженер из Славянска, проживающий в Житомире. Об этом, по мнению медийщиков, свидетельствует маленький трафарет с буквами "ТБ" в орнаменте на транспорте и схожесть конструкции с разработками Мамонова.

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Что известно о беспилотнике Мамонова

Разработчик соединил два детских гироскопических самоката гусеницами и прикрепил сверху носилки. Детали очень дешевы, и их может достать любой желающий. Готовый робот весит 60 кг и может выдержать весовую нагрузку вдвое больше — до 120 кг. Заряда батареи хватает на 60 минут непрерывной работы. Устройство координируют с помощью пульта дистанционного управления и оно может двигаться вперед, назад и вращаться на месте.

Как подчеркнул производитель, все уязвимые части машины (плата, система управления и двигатель) расположены максимально близко к земле и защищены от влаги. Несмотря на низкий клиренс, машину можно даже погружать в воду, пусть и на короткое время, ей нестрашны ни лужи, ни снег.

"Конструкция на самой гусенице не требует регулировки. Разработка сделана на основе простых решений, которые уже давно известны человечеству", — рассказывал Дмитрий Мамонов журналистам.

По состоянию на сейчас в Украине существует далеко не одна площадка для производства подобных дронов-эвакуаторов. Как сообщает разработчик беспилотников "Танковое бюро" на своей странице в Facebook, даже Киевский политехнический институт им. И. Сикорского в ноябре этого года получил лицензию на изготовление эвакуационных электроносилок и планирует разрабатывать аккумуляторные транспортеры. Разработчики — "Танковое бюро" — отметили, что наземные беспилотники имеют важное значение для украинских защитников, поскольку они дешевле зарубежных аналогов и компактнее их по размеру. Такой эвакуатор также имеет преимущество, поскольку его трудно заметить с высоты, а это обеспечивает защиту оператора и гарантирует ему безопасность во время работы у линии фронта.

Напомним, во второй половине сентября беспилотный робот Ironclad от украинской компании Roboneers испытали в боевых условиях на передовой. Платформа была создана специально для выполнения боевых задач в экстремальных климатических условиях.

А в конце августа мы писали о том, что у ВСУ на фронте появился наземный дрон "Каракурт". Украинские военные уже используют колесный беспилотник для подрыва позиций и техники, разведки, минирования и подвоза боекомплекта на позиции. Дрон назвали в честь самого ядовитого паука, который встречается в Украине — каракурта. Разработчики объяснили, что их дрон, как и это насекомое, может быстро передвигаться по пересеченной местности и "доставать оккупантов из нор".