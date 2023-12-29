Возять поранених і боєприпаси: Сили оборони застосовують універсальні наземні дрони (відео)

Наземні безпілотники здатні перевозити на собі вантажі до 200 кг. Оператори можуть керувати ними з відстані до 2 км.

Related video

Українські військові, які виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку, отримали новий малорозмірний наземний безпілотний евакуатор поранених. Відеокадри, на яких показано роботу дрона, опублікували на офіційній сторінці Державної прикордонної служби України у Facebook.

Прикордонники зазначили, що ці гусеничні безпілотні платформи долають шлях складною місцевістю та ожеледицею і здатні везти на собі до 200 кг. Крім того, до дрона можна причепити носилки типу "Лелека" і таким чином евакуювати з поля бою більше поранених. Оператор спрямовує дрон за допомогою джойстикового пульта управління (стандартний пульт FlySky FS-GT2G). Він може координувати рух техніки як лежачи на електричних ношах, так і керуючи нею здалеку. Попри те, що дрон здебільшого працює в зоні візуального контакту, він може доправляти боєприпаси, продукти, воду, амуніцію або будь-яке інше майно на бойові позиції.

Зазначимо, що в опублікованому відео не згадано конкретної моделі безпілотної платформи. Однак журналісти "24 каналу" припустили, що цей тип транспорту для евакуації поранених з поля бою розробив і виготовив Дмитро Мамонов, інженер зі Слов'янська, який мешкає в Житомирі. Про це, на думку медійників, свідчить маленький трафарет із літерами "ТБ" в орнаменті на транспорті та схожість конструкції з розробками Мамонова.

Важливо

Нові роботи скоро посилять ЗСУ: українці створили "камікадзе", турелі та "глушилки"

Що відомо про безпілотник Мамонова

Розробник з'єднав два дитячих гіроскопічних самокати гусеницями й прикріпив зверху носилки. Деталі дуже дешеві, і їх може дістати будь-хто. Готовий робот важить 60 кг і може витримати вагове навантаження вдвічі більше — до 120 кг. Заряду батареї вистачає на 60 хвилин безперервної роботи. Пристрій координують за допомогою пульта дистанційного керування і він може рухатися вперед, назад і обертатися на місці.

Як наголосив виробник, усі вразливі частини машини (плата, система управління і двигун) розташовані максимально близько до землі та захищені від вологи. Попри низький кліренс, машину можна навіть занурювати у воду, нехай і на короткий час, їй нестрашні ні калюжі, ні сніг.

"Конструкція на самій гусениці не потребує регулювання. Розробка зроблена на основі простих рішень, які вже давно відомі людству", — розповідав Дмитро Мамонов журналістам.

Станом на зараз в Україні існує далеко не один майданчик для виробництва подібних дронів-евакуаторів. Як повідомляє розробник безпілотників "Танкове бюро" на своїй сторінці у Facebook, навіть Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського в листопаді цього року отримав ліцензію на виготовлення евакуаційних електроносіїв. І. Сікорського в листопаді цього року отримав ліцензію на виготовлення евакуаційних електроносилок і планує розробляти акумуляторні транспортери. Розробники — "Танкове бюро" — зазначили, що наземні безпілотники мають важливе значення для українських захисників, оскільки вони дешевші від зарубіжних аналогів і компактніші за них за розміром. Такий евакуатор також має перевагу, оскільки його важко помітити з висоти, а це забезпечує захист оператора та гарантує йому безпеку під час роботи біля лінії фронту.

Нагадаємо, у другій половині вересня безпілотний робот Ironclad від української компанії Roboneers випробували в бойових умовах на передовій. Платформа була створена спеціально для виконання бойових завдань в екстремальних кліматичних умовах.

А наприкінці серпня ми писали про те, що у ЗСУ на фронті з'явився наземний дрон "Каракурт". Українські військові вже використовують колісний безпілотник для підриву позицій і техніки, розвідки, мінування і підвезення боєкомплекту на позиції. Дрон назвали на честь найотруйнішого павука, який трапляється в Україні — каракурта. Розробники пояснили, що їхній дрон, як і ця комаха, може швидко пересуватися пересіченою місцевістю і "діставати окупантів із нір".