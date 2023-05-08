"Як у середньовіччі": українець розробив дешевого робота для порятунку військових (відео)

Платформа на гусеницях з дистанційним керуванням має полегшити роботу медиків на полі бою та берегти життя.

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Українець Дмитро Мамонов, який під час війни виїхав зі Слов'янська Донецької області, зібрав безпілотник для евакуації поранених. Він поділився технічними подробицями з журналістами "Суспільного".

Дмитро Мамонов зазначив, що українським бойовим медикам доводиться вручну виносити поранених товаришів з поля бою. Чоловік спробував полегшити їхню роботу за допомогою роботизованої платформи, а на її створення надихнули естонські евакуаційні машини, які інженер побачив по телевізору.

"Я вирішив: дуже прикро, що ця область досі не механізована. Розумієте, це все відбувається вручну, як у середньовіччі", — зазначив Дмитро Мамонов. — "Це мають бути надлегкі засоби, бюджетні, щоб їх було максимально багато, і вони не вимагали спеціальних навичок управління".

Винахідник узяв два дитячі гіроскутери, з'єднав їх гусеницями і прикріпив зверху ноші. Деталі досить дешеві та доступні кожному. Готовий робот важить 60 кг і витримує вдвічі більшу вагу — до 120 кг. Заряду акумуляторів вистачає на 60 хвилин безперервної роботи. Апарат керується за допомогою пульта і досить маневровий — може їхати вперед, назад, повертатися на місці.

Як підкреслив автор, всі вразливі місця машини (плати, система управління, двигуни) знаходяться максимально близько до землі та захищені від вологи. Попри низький кліренс, він навіть здатний занурюватися у воду, нехай і ненадовго, тому не боїться калюж та снігу.

"Конструкція на самій гусениці не потребує регулювання. Розробка виконана на основі простих рішень, які вже давно відомі людству", — додав Мамонов.

Найближчим часом він планує передати прототип українським військовим для випробування. Дмитро хоче отримати від них відгуки та доопрацювати конструкцію у разі потреби.

У вересні минулого року в Україну доставили естонських роботів The MIS для перевезення поранених. Безпілотники, розроблені компанією Milrem Robotics, можуть перевозити вантажі вагою 1200 кг, зокрема людей.