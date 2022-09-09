Естонські роботи для перевезення поранених TheMIS вже в Україні: з'явилися перші фото

Під Києвом українські медики проводять випробування безпілотного транспортера, за захоплення якого в РФ пообіцяли винагороду 1 млн рублів.

Зарубіжні журналісти опублікували знімки, які свідчать, що безпілотні гусеничні транспортери THeMIS вже в Україні — медики Збройних сил провели з ними перші випробування. Про це повідомляє видання Delfi.

За даними журналістів, випробування безпілотного транспортера естонського виробництва, який прозвали в Україні "Журавель", проводяться за участю медичного батальйону на полігоні під Києвом. При цьому контракт на постачання техніки п'ятий президент України та народний депутат Петро Порошенко підписав із компанією Milrem лише в серпні цього року.

Видання зауважило, що представник Milrem Robotics раніше заявляв про проходження бійцями Збройних сил України ретельної підготовки з використання машини.

THeMIS: особливості естонського робота

[ + – ] TheMIS

Машина під час повномасштабної війни проти РФ вивозитиме поранених військовослужбовців у разі, якщо українські медики не зможуть підійти до них через обстріл із боку окупаційних військ. Крім цього, машину можуть використовувати для підвезення зброї та боєприпасів.

Основні характеристики THeMIS:

максимальна швидкість: 20 км/год;

маса: 1 630 кг;

максимальна вага корисного навантаження: 1 200 кг;

максимальний бічний ухил: 30%;

тягове зусилля: 15 000 Н;

час роботи двигуна: до 15 год;

час роботи на електриці: до 1,5 год;

камери: інфрачервона (MIL-STD-810G), тепловізійна, HDR.

Вартість безпілотного транспортера розпочинається від 300 тисяч євро.

Також ми писали про те, як російський Центр аналізу стратегій і технологій (ЦАСТ) оголосив про винагороду в розмірі 1 млн рублів за захоплення THeMIS.

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