У РФ оголосили полювання за естонським роботом для евакуації поранених у ЗСУ – обіцяють 1 млн рублів

Безпілотна платформа представляє для РФ особливий технічний інтерес, тому вони обіцяють виплатити 1 млн рублів за доставку Міноборони THeMIS у більш-менш цілому вигляді.

Російський Центр аналізу стратегій і технологій (ЦАСТ) оголосив про винагороду у розмірі 1 млн рублів за захоплення естонської платформи для евакуації поранених THeMIS. Про це повідомляє російський пропагандист Олександр Коц.

Українська армія отримала перший екземпляр безпілотного робота для евакуації поранених THeMIS від естонської компанії Milrem Robotics. Платформи поставлятимуться в межах проєкту "Журавель", який ініціювали у фонді Петра Порошенка разом із волонтерами "Госпітальєри". Їх планують застосовувати для евакуації поранених бійців із передової.

У РФ визнають, що THeMIS є особливим технічним інтересом, тому ЦАСТ і оголосив нагороду в 1 млн рублів. Її можуть отримати військовослужбовець або група таких після передачі платформи до Міноборони РФ у більш-менш цілому стані. Як заявляє пропагандист, виплату погоджено з усіма відповідними структурами.

Що відомо про платформу THeMIS?

THeMIS — це безпілотний робот, який призначений для евакуації поранених. Його розробила естонська компанія Milrem Robotics. Ймовірно, застосування їхньої платформи в російсько-українській війні стане "обкаткою" в умовах повномасштабної війни. THeMIS керують за допомогою пульта дистанційного керування. Для цього робот оснащується камерами та LIDAR датчиками. Також його можна запрограмувати для переміщення з пункту А до пункту Б. Зараз платформу придбали вже у 12 країнах, включаючи США, Норвегію та Естонію, проте їх застосовують в експериментальних цілях.

[ + – ] THeMIS у варіанті з 30-мм зброєю

Крім цього на THeMIS можна встановити 30-мм гармату, протитанкову установку типу "Стугни" або Javelin, а також розвідувальну систему.

Основні характеристики THeMIS:

максимальна швидкість — 20 км/год

вага — 1630 кг

час роботи — до 15 годин у гібридному режимі та до 1,5 години в електричному

дальність дії — до 1,5 км

розміри — довжина 240, ширина 200, висота 115 см

вантажопідйомність до 1200 кг

Нагадаємо, 2 вересня Порошенко анонсував використання роботів THeMIS для евакуації солдатів та перевезення зброї.

У серпні Іспанія вирішила купити роботи THeMIS для проведення випробувань.