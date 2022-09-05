В РФ объявили охоту за эстонским роботом для эвакуации раненых в ВСУ – обещают 1 млн руб.

Беспилотная платформа представляет для РФ особый технический интерес, поэтому они обещают выплатить 1 млн рублей за доставку Минобороны THeMIS в более или менее целом виде.

Российский Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) объявил о вознаграждении в размере 1 млн рублей за захват эстонской платформы для эвакуации раненных THeMIS. Об этом сообщает российский пропагандист Александр Коц.

Украинская армия получила первый экземпляр беспилотного робота для эвакуации раненых THeMIS от эстонской компании Milrem Robotics. Платформы будут поставляться в рамках проекта "Журавель", который инициировали в фонде Петра Порошенко вместе с волонтерами "Госпитальеры". Их планируют применять для эвакуации раненых бойцов с передовой.

В РФ признают, что THeMIS представляет собой особый технический интерес, поэтому ЦАСТ и объявил награду в 1 млн рублей. Ее могут получить военнослужащий или группа таковых после передачи платформы в Минобороны РФ в более или менее целом состоянии. Как заявляет пропагандист, выплата согласована со всеми соответствующими структурами.

Что известно о платформе THeMIS?

THeMIS — это беспилотный робот, который предназначен для эвакуации раненых. Его разработала эстонская компания Milrem Robotics. Вероятно, применение их платформы в российско-украинской войне станет "обкаткой" в условиях полномасштабной войны. THeMIS управляется при помощи пульта дистанционного управления. Для этого робот оснащается камерами и LIDAR датчиками. Также его можно запрограммировать для перемещения из пункта А в пункт Б. На данный момент платформу приобрели уже в 12 странах, включая США, Норвегию и Эстонию, однако их применяют в экспериментальных целях.

[ + – ] THeMIS в варианте с 30-мм орудием

Помимо этого на THeMIS можно установить 30-мм пушку, противотанковую установку по типу "Стугны" или Javelin, а также разведывательную систему.

Основные характеристики THeMIS:

максимальная скорость — 20 км/ч

вес — 1630 кг

время работы — до 15 часов в гибридном режиме и до 1,5 часа в электрическом

дальность действия — до 1,5 км

размеры — длина 240, ширина 200, высота 115 см

грузоподъемность до 1200 кг

Напомним, 2 сентября Порошенко анонсировал использование роботов THeMIS для эвакуации солдат и перевозки оружия.

В августе Испания решила закупить роботы THeMIS для проведения испытаний.