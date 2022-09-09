Эстонские роботы для перевозки раненых TheMIS уже в Украине: появились первые фото

Под Киевом украинские медики проводят испытания беспилотного транспортера, за захват которого в РФ пообещали вознаграждение в 1 млн рублей.

Зарубежные журналисты опубликовали снимки, которые свидетельствуют о том, что беспилотные гусеничные транспортеры THeMIS уже в Украине — медики Вооруженных сил провели с ними первые испытания. Об этом сообщает издание Delfi.

По данным журналистов, испытания беспилотного транспортера эстонского производства, который в Украине прозвали "Журавль", проводятся при участии медицинского батальона на полигоне под Киевом. При этом контракт на поставку техники пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко подписал с компанией Milrem только в августе этого года.

Издание отметило, что представитель Milrem Robotics ранее заявлял о прохождениями бойцами Вооруженных сил Украины тщательной подготовки по использованию машины.

THeMIS: особенности эстонского робота

[ + – ] TheMIS

Машина в ходе полномасштабной войны против РФ будет вывозить раненных военнослужащих в случае, если украинские медики не смогут подойти к ним из-за обстрелов со стороны оккупационных войск. Помимо этого машину могут использовать для подвозки оружия и боеприпасов.

Основные характеристики THeMIS:

Максимальная скорость: 20 км/ч

Масса: 1630 кг

Максимальный вес полезной нагрузки: 1200 кг

Максимальный боковой уклон: 30%

Тяговое усилие: 15 000 Н

Время работы двигателя: до 15 ч

Время работы на электричестве: до 1,5 ч

Камеры: инфракрасная (MIL-STD-810G), тепловизионная, HDR

Стоимость беспилотного транспортера начинается от 300 тысяч евро.

Также мы писали о том, как российский Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) объявил о вознаграждении в размере 1 млн рублей за захват THeMIS.

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