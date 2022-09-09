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Военный Фокус Российско-украинская война

Эстонские роботы для перевозки раненых TheMIS уже в Украине: появились первые фото

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Фото: Flickr | TheMIS уже в Украине: появились фото испытаний

Под Киевом украинские медики проводят испытания беспилотного транспортера, за захват которого в РФ пообещали вознаграждение в 1 млн рублей.

Зарубежные журналисты опубликовали снимки, которые свидетельствуют о том, что беспилотные гусеничные транспортеры THeMIS уже в Украине — медики Вооруженных сил провели с ними первые испытания. Об этом сообщает издание Delfi.

По данным журналистов, испытания беспилотного транспортера эстонского производства, который в Украине прозвали "Журавль", проводятся при участии медицинского батальона на полигоне под Киевом. При этом контракт на поставку техники пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко подписал с компанией Milrem только в августе этого года.

Издание отметило, что представитель Milrem Robotics ранее заявлял о прохождениями бойцами Вооруженных сил Украины тщательной подготовки по использованию машины.

THeMIS: особенности эстонского робота

TheMIS, робот TheMIS, эстонский робот, робот порошенко, порошенко TheMIS
TheMIS

Машина в ходе полномасштабной войны против РФ будет вывозить раненных военнослужащих в случае, если украинские медики не смогут подойти к ним из-за обстрелов со стороны оккупационных войск. Помимо этого машину могут использовать для подвозки оружия и боеприпасов.

Основные характеристики THeMIS:

  • Максимальная скорость: 20 км/ч
  • Масса: 1630 кг
  • Максимальный вес полезной нагрузки: 1200 кг
  • Максимальный боковой уклон: 30%
  • Тяговое усилие: 15 000 Н
  • Время работы двигателя: до 15 ч
  • Время работы на электричестве: до 1,5 ч
  • Камеры: инфракрасная (MIL-STD-810G), тепловизионная, HDR

Стоимость беспилотного транспортера начинается от 300 тысяч евро.

Также мы писали о том, как российский Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) объявил о вознаграждении в размере 1 млн рублей за захват THeMIS.

Ранее Фокус разбирался, о какой помощи украинским войскам договорились министры обороны стран-партнеров во время встречи на немецкой военной авиабазе "Рамштайн".