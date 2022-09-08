Підсумки "Рамштайн-5": яку нову техніку пообіцяли Україні на зустрічі у Німеччині

Гаубиці, боєприпаси до HIMARS, броньовані машини та ракети Hellfire: Фокус розібрався, що отримає Київ за підсумками чергової зустрічі міністрів оборони країн-партнерів.

У четвер, 8 вересня, на німецькій військовій авіабазі Рамштайн відбулася п'ята зустріч міністрів оборони партнерів Києва. У межах заходу українським Збройним силам України пообіцяли постачання додаткового озброєння та підготовку українських бійців для протистояння повномасштабній російській агресії. Фокус підбив підсумки зустрічі та розібрався, що за її підсумками можуть отримати ЗСУ.

Рамштайн 5: зброя та інша допомога

Міністр оборони США Ллойд Остін, який головував на сьогоднішньому засіданні, анонсував передачу Україні чергового пакету військової допомоги на 675 млн. доларів. У цей пакет увійдуть:

чотири 105-мм гаубиці

36 тисяч артилерійських боєприпасів

додаткові набої для реактивних систем залпового вогню HIMARS;

додаткові високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);

100 броньованих колісних машин Humvee;

1,5 млн набоїв до стрілецької зброї;

понад 5000 протитанкових систем;

1000 155-мм дистанційних протитанкових мін (RAAM);

додаткові гранатомети та стрілецька зброя;

50 броньованих медичних автомобілів;

прилади нічного бачення та інше польове обладнання.

"На сьогодні Сполучені Штати поставили 126 гаубиць Україні. І разом із країнами світу ми збільшили кількість гаубиць для захисників України у понад 18 разів", — заявив Остін.

Уряд Норвегії під час зустрічі в Німеччині анонсував постачання Україні 160 ракет Hellfire, пускові установки та блоки лазерного наведення до них, а також прилади нічного бачення, взяті із запасів Збройних сил держави.

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт пообіцяла забезпечити спільно з Нідерландами навчальні програми для українських військових із розмінування територій, а також так званий зимовий пакет підтримки, який включатиме матеріали для генерації енергії, намети та зимове спорядження. За словами німецької чиновниці, невдовзі ЗСУ також отримають уже обіцяні зенітні самохідні установки Gepard та броньовані танки-мостоукладачі Biber.

З боку НАТО, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, генсек Єнс Столтенберг пообіцяв організувати тренінг для українського Агентства оборонних закупівель.

[ + – ] Марк Міллі, Ллойд Остін та Олексій Резніков

Рамштайн 5: заяви

За підсумками зустрічі міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі провели пресконференцію, на якій запевнили, що продовжуватимуть підтримувати Україну в умовах агресії з боку Росії.

Зокрема, Міллі зазначив успіхи ЗСУ у використанні американських HIMARS: "Ми бачимо реальні та вимірні успіхи України у використанні цих систем. Наприклад, українці уразили понад 400 цілей за допомогою HIMARS, і вони мали руйнівний вплив".

Також, за словами Міллі, після квітня російським військовим не вдалося досягти значних успіхів в Україні, тоді як наприкінці серпня-початку вересня ЗСУ розвинули контрнаступ. Американський генерал назвав дії українських захисників на цьому етапі війни "стабільним прогресом".

Зі свого боку Остін закликав союзників готуватися підтримувати Україну протягом тривалого періоду: "Ця контактна група має зайняти таку позицію, щоб підтримувати сміливих захисників України у довгостроковій перспективі. Це означає постійний та рішучий потік можливостей (для України)".

Рамштайн 6: коли пройде нова зустріч

Глава Пентагону Остін під час брифінгу оголосив, що США у координації з НАТО проведуть чергову зустріч контактної групи протягом наступних кількох тижнів. Темою стане досягнення військово-промислового комплексу країн-партнерів для забезпечення оборонних потреб України.

Нагадаємо, тоді, коли у Німеччині проходила зустріч у форматі "Рамштайн", до Києва з неанонсованим візитом прибув державний секретар США Ентоні Блінкен. Глава Держдепу заявив, що адміністрація американського президента виділить 2 млрд. доларів у межах довгострокової військової підтримки Україні.

Перед сьогоднішньою зустріччю на німецькій авіабазі Фокус аналізував, якої зброї потребують ЗСУ в умовах повномасштабної війни проти РФ.