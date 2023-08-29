Дістає окупантів у норах: у ЗСУ на фронті з'явився наземний дрон "Каракурт" (відео)
Українські військові вже використовують колісний безпілотник для підриву позицій і техніки, розвідки, мінування і підвезення боєкомплекту на позиції.
В Україні розробили колісний дрон-камікадзе "Каракурт" ("Мангал"). Відео про цей безпілотний апарат з'явилося на сторінці об'єднання "Інженерний Корпус", яке займається розробкою техніки для Збройних сил України.
Дрон назвали на честь найотруйнішого павука, який трапляється в Україні — каракурта. Розробники пояснили, що їхній дрон, як і ця комаха, може швидко пересуватися перетнутою місцевістю і "діставати окупантів із нір". Цей наземний безпілотник був розроблений на базі гіроборда. Виготовити "Мангал" можна за два дні з командою в 3-4 людини. Станом на зараз уже десятки "Мангалів-Каракуртів" працюють у зоні бойових дій.
Безпілотник добре пересувається по перетнутий місцевості. Він долає траншеї та невеликі земляні насипи.
"Для цих дронів не має значення місцевість, повний привід і 2 кіловати достатньо, щоб їхати по будь-якому ґрунту", — кажуть розробники.
Технічні характеристики дрона "Каракурт" ("Мангал")
- функції — підрив позицій і техніки, розвідка, мінування, підвезення БК;
- корисне навантаження — до 30 кг вибухівки;
- управління — віддалене;
- дальність управління — понад 1500 метрів на ґрунтовій поверхні;
- радіус дії — до 5 км;
- швидкість — до 60 км/год;
- захист від РЕБ — фільтри на антенах
- ціна — до 48 тис. грн.
Нагадаємо, 2023 року в Україні розробили дрон-камікадзе "Рубака" з дальністю 500 км. Безпілотники "Рубака" вже використовуються українською розвідкою і добре показали себе в бою. Їхня вартість становить 550 тисяч грн.
А в травні стало відомо про те, що українець розробив бойовий дрон за $4 тисячі. Михайло Дронов уже створив сам безпілотник, але потрібно ще доробити станцію управління для операторів.