Дістає окупантів у норах: у ЗСУ на фронті з'явився наземний дрон "Каракурт" (відео)

Українські військові вже використовують колісний безпілотник для підриву позицій і техніки, розвідки, мінування і підвезення боєкомплекту на позиції.

Related video

В Україні розробили колісний дрон-камікадзе "Каракурт" ("Мангал"). Відео про цей безпілотний апарат з'явилося на сторінці об'єднання "Інженерний Корпус", яке займається розробкою техніки для Збройних сил України.

Дрон назвали на честь найотруйнішого павука, який трапляється в Україні — каракурта. Розробники пояснили, що їхній дрон, як і ця комаха, може швидко пересуватися перетнутою місцевістю і "діставати окупантів із нір". Цей наземний безпілотник був розроблений на базі гіроборда. Виготовити "Мангал" можна за два дні з командою в 3-4 людини. Станом на зараз уже десятки "Мангалів-Каракуртів" працюють у зоні бойових дій.

Безпілотник добре пересувається по перетнутий місцевості. Він долає траншеї та невеликі земляні насипи.

"Для цих дронів не має значення місцевість, повний привід і 2 кіловати достатньо, щоб їхати по будь-якому ґрунту", — кажуть розробники.

Десятки дронів "Мангал" уже тестуються військовими в зоні бойових дій Фото: "Інженерний корпус"

Технічні характеристики дрона "Каракурт" ("Мангал")

функції — підрив позицій і техніки, розвідка, мінування, підвезення БК;

корисне навантаження — до 30 кг вибухівки;

управління — віддалене;

дальність управління — понад 1500 метрів на ґрунтовій поверхні;

радіус дії — до 5 км;

швидкість — до 60 км/год;

захист від РЕБ — фільтри на антенах

ціна — до 48 тис. грн.

Нагадаємо, 2023 року в Україні розробили дрон-камікадзе "Рубака" з дальністю 500 км. Безпілотники "Рубака" вже використовуються українською розвідкою і добре показали себе в бою. Їхня вартість становить 550 тисяч грн.

А в травні стало відомо про те, що українець розробив бойовий дрон за $4 тисячі. Михайло Дронов уже створив сам безпілотник, але потрібно ще доробити станцію управління для операторів.