Розвідник, штурмовик і артилерист: український робот Ironclad показав, на що здатен (відео)

Безпілотна платформа "Ironclad" створена спеціально для виконання бойових завдань в екстремальних кліматичних умовах.

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Безпілотний робот Ironclad від української компанії Roboneers випробували в бойових умовах на передовій. Про це написав віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook у четвер, 21 вересня.

Ironclad ("Залізний лицар") — роботизована платформа, яка допомагає Силам оборони виконувати бойові завдання на фронті. Штурмувати ворожі позиції, проводити розвідку та забезпечувати військових вогневою підтримкою. Машина розвиває швидкість до 20 кілометрів, обладнана тепловізійною камерою та бойовою туреллю Шабля М2. Також має броньований панцир, який захищає від стрілецької зброї. Керувати Ironclad можна дистанційно — з безпечного місця.

Перший зразок був створений у 2018 році. Його зовнішній вигляд далекий від того, як він виглядає зараз. Сучасна версія отримала більш масивні колеса, округлений корпус, бойовий модуль і місце для вантажу. Очільник Мінцифри вважає продукт від вітчизняних інженерів з Roboneers революційним, адже він кардинально змінює спосіб ведення війни й допомагає зберегти найцінніше — життя військових.

Так виглядав перший наземний безпілотник Ironclad

А наприкінці червня 2021 року наземного робота показали на виставці "Зброя та безпека-2021". Розробники підкреслили, що "Ironclad" було створено спеціально для виконання завдань в екстремальних кліматичних умовах. Комплекс був оснащений дистанційно керованим бойовим модулем "Шабля" з універсальною базою для встановлення кулеметів різного типу. Сам комплекс міг працювати як окрема одиниця, так і інтегруватися з різними системами розвідки, безпілотними системами й технікою.

А на початку січня 2022 року розробники показали як змінювався бойовий дрон Ironclad для ЗСУ. Вони позиціювали машину як універсальний засіб. Тоді журналісти зазначили, що під час розробки Roboneers внесла низку змін у зовнішній вигляд робота. Він став універсальною машиною, здатною виконувати різні завдання.

"Вона може виконувати як логістичні завдання, так і бойові шляхом встановлення бойового модуля. Управління відбувається віддалено оператором", — наголосили розробники.

Нагадаємо, кількома днями раніше творець пояснив, чим наземні дрони "Медоїд" кращі за БПЛА. Безпілотник несе велику кількість вибухівки, має хорошу прохідність і успішно пересувається по піску, щоб підривати російську техніку, укріплення та опорні пункти.

А наприкінці серпня ми писали про те, що у ЗСУ на фронті з'явився наземний дрон "Каракурт". Українські військові вже використовують колісний безпілотник для підриву позицій і техніки, розвідки, мінування і підвезення боєкомплекту на позиції. Дрон назвали на честь найотруйнішого павука, який трапляється в Україні — каракурта. Розробники пояснили, що їхній дрон, як і ця комаха, може швидко пересуватися пересіченою місцевістю і "діставати окупантів із нір".