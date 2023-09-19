На фронті вже 50 штук: розробник пояснив, чим наземні дрони "Медоед" кращі за БПЛА (відео)

Безпілотник несе велику кількість вибухівки, має хорошу прохідність і успішно пересувається по піску, щоб підривати російську техніку, укріплення та опорні пункти.

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У зоні бойових дій в Україні вже зараз працюють 50 наземних дронів-камікадзе "Медоед" (Ratel), які доповнюють артилерію, а також допомагають зберегти життя військовим. Про це розповів розробник наземних дронів Тарас Остапчук в інтерв'ю, яке опублікувала ІТ-спільнота DOU на своєму YouTube каналі в понеділок, 18 вересня.

Він пояснив, що в грудні 2022 року його команда почала працювати над ідеєю створити наземний дрон. Загалом зробили три версії наземного безпілотника, і остання з них уже пройшла випробування в березні 2023 року і стала з квітня на серійне виробництво. На цей час випустили вже "Медоїд", яких випустили вже 60 одиниць.

"Ідея створити "Медоїда" прийшла з мого військового досвіду. Я (працював, — ред.) у розвідці БПЛА. І там дрони несуть від 1 до 1,5 кілограмів вибухівки. "Медоїд" несе в рази більше і досить ефективно працює на полі бою", — розповів Тарас Остапчук журналістам.

Чому команда почала роботу з наземними безпілотниками

Тарас Остапчук зазначає, що в ЗСУ працював із безпілотними літальними апаратами і на практиці переконався, що в них обмежений потенціал. Вони можуть нести зазвичай обмежене корисне навантаження, тоді як наземний дрон несе від 35 до 40 кілограмів і має розширену зону відповідальності. Так, "на прицілі" у "Медоїда" — підрив техніки та опорних пунктів окупантів, будівель їхніх баз, а також окопів і бліндажів.

"Військові оцінюють роботу наших дронів позитивно. Безпілотники — це новий альтернативний вид техніки, який допомагає артилерії та рятує життя людей. Оператор під час використання нашого дрона перебуває в укритті. Відстань до цілі може бути від 1 до 6 кілометрів", — розповів Остапчук.

Він також додав, що команда розробників не зупиниться на досягнутому. Вона вже зайнялася розробкою логістичного дрона, який буде підвозити боєкомплект і вивозити з поля бою поранених і загиблих.

Технічні характеристики дрона "Медоїд"

тип — наземна роботизована платформа;

функція — знищення техніки та особового складу ворога;

мотор — безшумний електромотор;

робоча дистанція — до 5 км;

вид корисного навантаження — протипіхотні міни калібру 120-мм;

маса корисного навантаження — 40 кг.

Робот-камікадзе Ratel спритний. Він може долати перешкоди заввишки 25 см. Крім того, він має хорошу прохідність. Успішно пересувається по піску.

Нагадаємо, наприкінці серпня ми писали про те, що у ЗСУ на фронті з'явився наземний дрон "Каракурт". Українські військові вже використовують колісний безпілотник для підриву позицій і техніки, розвідки, мінування і підвезення боєкомплекту на позиції. Дрон назвали на честь найотруйнішого павука, який трапляється в Україні — каракурта. Розробники пояснили, що їхній дрон, як і ця комаха, може швидко пересуватися пересіченою місцевістю і "діставати окупантів із нір".

А в лютому 2023 року пресі показали "наземний" дрон-камікадзе, що вміщує 200 кг вибухівки. Роман Боринець і Володимир Муссур відгукнулися на прохання знайомих українських військових і розробили ефективний засіб для перевезення вантажів у бойових умовах: боєкомплектів, води, продуктів тощо. Волонтери зібрали роботизовану платформу на чотирьох колесах від мотоцикла, оснащену камерою нічного бачення та системою дистанційного керування. Кермувати допомагає привід від гаражних воріт, автономність же забезпечують акумулятори від електровелосипедів.