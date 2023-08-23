В Смоленске воспитанники кружка смастерили "дрон ВСУ" и переполошили полгорода (фото)

Аппарат дети мастерили в течение нескольких месяцев и устроили по поводу его запуска торжество. Впрочем, "Бобер" пролетел немного, но успел наделать шума.

Related video

В российском Смоленске юные умельцы смастерили копию украинского беспилотника "Бобер". Результат своего творчества они решили показать на всеобщее обозрение и запустили его в городе. Беспилотник не только напугал горожан, но и поднял на ноги спецслужбы. Об этом рассказывает российское издание Mash.

"Директор детского патриотического парка в Смоленске атаковал частный сектор копией украинского дрона-камикадзе "Бобер", который несколько месяцев собирали его воспитанники-дети", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ученики Смоленского военно-патриотического кластера собирали беспилотник из подручных материалов, в основном дерева. На днях руководитель кружка решил испытать изобретение и устроил торжественный запуск.

Полет беспилотника длился недолго, он потерял контроль и полетел в сторону одного из районов, где упал на дачу супругов пенсионеров и разлетелся вдребезги. В процессе полета "Бобер" своим "мопедным звуком" успел напугать многих горожан, которые принялись обрывать линии соответствующих служб и сообщать об атаке на город вражеского беспилотника.

На место падения БпЛА прибыли специалисты и обследовали "Бобра". Взрывчатки на нем не обнаружили, но расследование "атаки" вывело на след директора лагеря.

На мужчину открыли административное дело по статье "Нарушение правил использования воздушного пространства".

Напомним, что в Тверской области, которая расположена примерно в 180 км от Москвы, нашли беспилотник с надписью "Слава Украине". На место падения БпЛА прибыли ФСБвцы и забрали аппарат для изучения.

Ранее сообщалось, что в Новогородской области БпЛА атаковал аэродром, из-за чего сгорели по меньшей мере два Ту-22М3.