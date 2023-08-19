Сгорели минимум два Ту-22М3: БПЛА атаковал аэродром в Новгородской области, — соцсети (фото)

Минобороны РФ подтвердило атаку беспилотника по аэродрому "Сольцы", но сообщило об одном поврежденном самолете. Местные паблики пишут, что в результате пожара повреждены минимум два бомбардировщика.

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Военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области 19 августа были атакованы беспилотниками. В результате атаки один самолет получил повреждения, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ударе по военному объекту российская сторона традиционно обвиняет Украину.

"Сегодня около 10:00 мск киевский режим совершил террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, беспилотник якобы был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома, после чего по нему открыли огонь из стрелкового оружия. В сообщении не уточняется, был ли сбит БПЛА, но в результате атаки на стоянке самолетов вспыхнул пожар.

"В результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами. Повреждение получил один самолет, пострадавших в результате террористического акта нет", — написала пресс-служба российского ведомства.

Между тем в сети появились первые кадры с места происшествия. На опубликованных фото со стороны аэродрома виден столб густого дыма. В комментариях говорится, что по свидетельству очевидцев в результате удара беспилотника повреждены не один, а как минимум два военных самолета Ту-22М3.

Местные власти также подтвердили атаку беспилотника по аэродрому в Новгородской области. Губернатор региона области Глеб Никитин заявил, что ситуация в регионе "спокойная и контролируемая", все меры безопасности уже предприняты.

"Сегодня беспилотник киевского режима совершил террористическую атаку на аэродром Сольцы Новгородской области. Пострадавших нет. Уверен, что действия преступного киевского режима не останутся без ответа", — написал чиновник.

Напомним, руководитель СБУ Василий Малюк впервые рассказал о том, как готовились операции по атаке на Крымский мост. Силовики отметили, что спецоперации готовились так, чтобы нанести максимальный урон Кремлю, сохранив добрые отношения с западными партнерами.