Максимальный ущерб Кремлю: в СБУ впервые раскрыли детали атак по Крымскому мосту (фото)

В момент первого удара по мосту, рассказал глава СБУ Василий Малюк, суммарный вес взрывчатки в тротиловом эквиваленте соответствовал 21 т, или 42 российским аэробаллистическим ракетам Кинжал.

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Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк впервые раскрыл подробности первой операции по нанесению удара по Крымскому мосту, которая была осуществлена осенью прошлого года. В интервью изданию "Новое время" он рассказал, как сотрудники его ведомства сумели замаскировать взрывчатку, которую грузовик и доставил до места подрыва.

По словам Малюка, силовики обмотали взрывчатку упаковочной пленкой. Рулоны такой пленки, по легенде, официально провозил грузовик, который и взорвался на мосту.

"Рулонами" забили целый контейнер — их суммарный вес в тротиловом эквиваленте соответствовал 21 т, или 42 российским "гиперзвуковым" ракетам Кинжал", — отметил Малюк.

Перед этим планировалось доставить взрывчатку разными способами — рассматривался вариант товарных вагонов, однако россияне запретили перевозку по железнодорожному пути всех товаров кроме военных. Поэтому остановились на варианте с грузовиком, нагруженным бочками с маслом, в которых и пряталась бы взрывчатка. Но при этом были сомнения насчет эффективности такой схемы, ведь вариант с бочками не гарантировал должной "незаметности".

Тогда остановились на рулонах с пленкой — такой груз выглядел бы вполне гражданским и не вызвал бы подозрения, отметил Малюк. Причем в СБУ рассчитали толщину пленки таким образом, чтобы скрыть от таможенных сканеров контейнеры, наполненные гексогеном.

Контейнеры с взрывчаткой были замотаны в пленку. Истончик: NV

Прохождение груза из Украины к месту назначения было очень непростым, признался Малюк. Его доставили только средствами СБУ без привлечения западных партнеров, что подчеркивало высокий уровень спецоперации, а детали до сих пор не раскрываются, поскольку этого требует конспирация.

Малюк пояснил, что на постах у Крымского моста стоят специальные РЭБ, задача которых — сбивать GPS-координаты на взрывных устройствах, настроенных на определенную точку. Однако команда силовиков создала технически сложную систему, благодаря которой ранним утром 8 октября 2022-го взрывчатка в пленке все же сдетонировала в нужном месте.

"Мы семь кругов ада прошли, использовали в темную столько людей! Россияне "закрыли" 22 человека — заключили в тюрьму. Инкриминируют им всем соучастие в террористическом акте. Хотя на самом деле они занимались привычным для себя обыденным делом", — рассказал Малюк.

Руководитель СБУ Василий Малюк. Истончик: Facebook

Также руководитель СБУ отметил, что первый удар сильно разозлил главу Кремля Владимира Путина, после чего была создана спецкомиссия по расследованию обстоятельств взрыва, в которую вошли представители МЧС, Минтранспорта, ФСБ, МВД и Росгвардии. Но повторный удар по Крымскому мосту, который является законной военной целью для Украины, произвел на Кремль и российские спецслужбы удручающее впечатление, так как роспропаганда неоднократно заявляла о неуязвимости моста.

Второй эпизод

После первого эпизода сотрудники СБУ приступили к разработке новой операции, к которой "приложил руку" офицер с позывным Хантер. Именно он предложил вариант с морскими беспилотниками, после чего украинские спецслужбы создали наддводный дрон-камикадзе, начиненный взрывчаткой.

Этот аппарат был сделан из специального материала, который был незаметен для российских РЛС. Кроме того конструкция предусматривала три вида управления и самоликвидации в случае необходимости.

Сначала дроны были испытаны на кораблях Черноморского флота. Затем дроны чуть модернизировали, добавив количество взрывчатки до 850 кг и новую систему управления. В итоге в середине июля дроны были готовы выполнить поставленную задачу.

"Две ночи мы не спали – буквально ежеминутно следили за дронами. Мы находились на таком драйве, что приходилось немного успокаивать ребят, чтобы они не угоняли беспилотники. Когда произошел взрыв, мы очень громко кричали, потому что напряжение внутри было огромным", — вспоминает член команды СБУ с позывным Малыш.

Украинские морские дроны-камикадзе. Истончик: NV

Комментируя работу СБУ бывший руководитель ГУР Валерий Кондратюк отметил, что операции с мостом были реализованы так, чтобы нанести максимальный ущерб Кремлю, но сохранить хорошие отношения с западными партнерами.

"Это очень тонкая работа для спецслужбы — быть эффективными и добиваться успеха в операциях, балансируя между страхами иностранцев перед ядерной войной. В этой формуле заключен напряженный труд и титаническая самоотдача украинцев", — подчеркнул Кондратюк.

Напомним, журналисты CNN сообщили, что для атаки на Крымский мост украинские спецслужбы применили экспериментальный морской беспилотник. Это уникальная разработка СБУ, поэтому в их создании ни одна из частных компаний не участвовала.