Максимальний збиток Кремлю: в СБУ вперше розкрили деталі атак по Кримському мосту (фото)

У момент першого удару по мосту, розповів голова СБУ Василь Малюк, сумарна вага вибухівки в тротиловому еквіваленті відповідала 21 т, або 42 російським аеробалістичним ракетам Кинджал.

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Голова Служби безпеки України Василь Малюк уперше розкрив подробиці першої операції з нанесення удару по Кримському мосту, яка була здійснена восени минулого року. В інтерв'ю виданню "Новое время" він розповів, як співробітники його відомства зуміли замаскувати вибухівку, яку вантажівка і доставила до місця підриву.

За словами Малюка, силовики обмотали вибухівку пакувальною плівкою. Рулони такої плівки, за легендою, офіційно провозила вантажівка, яка і вибухнула на мосту.

"Рулонами" забили цілий контейнер — їхня сумарна вага в тротиловому еквіваленті відповідала 21 т, або 42 російським "гіперзвуковим" ракетам Кинджал", — зазначив Малюк.

Перед цим планувалося доставити вибухівку різними способами — розглядався варіант товарних вагонів, однак росіяни заборонили перевезення залізничною колією всіх товарів, крім військових. Тому зупинилися на варіанті з вантажівкою, навантаженою бочками з олією, в яких і ховалася б вибухівка. Але при цьому були сумніви щодо ефективності такої схеми, адже варіант із бочками не гарантував належної "непомітності".

Тоді зупинилися на рулонах із плівкою — такий вантаж виглядав би цілком цивільним і не викликав би підозри, зазначив Малюк. Причому в СБУ розрахували товщину плівки так, щоб приховати від митних сканерів контейнери, наповнені гексогеном.

Контейнери з вибухівкою були замотані в плівку. Джерело: NV

Проходження вантажу з України до місця призначення було дуже непростим, зізнався Малюк. Його доставили лише коштами СБУ без залучення західних партнерів, що підкреслювало високий рівень спецоперації, а деталі досі не розкриваються, оскільки цього вимагає конспірація.

Малюк пояснив, що на постах біля Кримського мосту стоять спеціальні РЕБ, завдання яких — збивати GPS-координати на вибухових пристроях, налаштованих на певну точку. Однак команда силовиків створила технічно складну систему, завдяки якій рано вранці 8 жовтня 2022-го вибухівка в плівці все ж здетонувала в потрібному місці.

"Ми сім кіл пекла пройшли, використали в темну стільки людей! Росіяни "закрили" 22 людини — ув'язнили. Інкримінують їм усім співучасть у терористичному акті. Хоча насправді вони займалися звичною для себе буденною справою", — розповів Малюк.

Керівник СБУ Василь Малюк. Джерело: Facebook

Також керівник СБУ зазначив, що перший удар сильно розлютив главу Кремля Володимира Путіна, після чого було створено спецкомісію з розслідування обставин вибуху, до якої увійшли представники МНС, Мінтранспорту, ФСБ, МВС і Росгвардії. Але повторний удар по Кримському мосту, який є законною військовою ціллю для України, справив на Кремль і російські спецслужби гнітюче враження, оскільки роспропаганда неодноразово заявляла про невразливість мосту.

Другий епізод

Після першого епізоду співробітники СБУ розпочали розробку нової операції, до якої "доклав руку" офіцер із позивним Хантер. Саме він запропонував варіант із морськими безпілотниками, після чого українські спецслужби створили надводний дрон-камікадзе, начинений вибухівкою.

Цей апарат був зроблений зі спеціального матеріалу, який був непомітний для російських РЛС. Крім того конструкція передбачала три види управління та самоліквідацію в разі потреби.

Спочатку дрони були випробувані на кораблях Чорноморського флоту. Потім дрони трохи модернізували, додавши кількість вибухівки до 850 кг і нову систему управління. У підсумку в середині липня дрони були готові виконати поставлене завдання.

"Дві ночі ми не спали — буквально щохвилини стежили за дронами. Ми перебували на такому драйві, що доводилося трохи заспокоювати хлопців, щоб вони не викрадали безпілотники. Коли стався вибух, ми дуже голосно кричали, тому що напруга всередині була величезна", — згадує член команди СБУ з позивним Малиш.

Українські морські дрони-камікадзе. Джерело: NV

Коментуючи роботу СБУ, колишній керівник ГУР Валерій Кондратюк зазначив, що операції з мостом реалізували так, щоб завдати максимальної шкоди Кремлю, але зберегти хороші відносини із західними партнерами.

"Це дуже тонка робота для спецслужби — бути ефективними і досягати успіху в операціях, балансуючи між страхами іноземців перед ядерною війною. У цій формулі міститься напружена праця і титанічна самовіддача українців", — підкреслив Кондратюк.

Нагадаємо, журналісти CNN повідомили, що для атаки на Кримський міст українські спецслужби застосували експериментальний морський безпілотник. Це унікальна розробка СБУ, тому в їх створенні жодна з приватних компаній участі не брала.