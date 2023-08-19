Згоріли щонайменше два Ту-22М3: БПЛА атакував аеродром у Новгородській області, — соцмережі (фото)

Міноборони РФ підтвердило атаку безпілотника по аеродрому "Сольці", але повідомило про один пошкоджений літак. Місцеві пабліки пишуть, що внаслідок пожежі пошкоджено щонайменше два бомбардувальники.

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Військовий аеродром "Сольці" в Новгородській області 19 серпня було атаковано безпілотниками. Унаслідок атаки один літак зазнав пошкоджень, повідомляє пресслужба Міноборони РФ.

В ударі по військовому об'єкту російська сторона традиційно звинувачує Україну.

"Сьогодні близько 10:00 мск київський режим здійснив терористичну атаку із застосуванням БПЛА коптерного типу на військовий аеродром у Новгородській області", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, безпілотник нібито був виявлений розрахунком поста зовнішнього спостереження аеродрому, після чого по ньому відкрили вогонь зі стрілецької зброї. У повідомленні не уточнюється, чи був збитий БПЛА, але внаслідок атаки на стоянці літаків спалахнула пожежа.

"У результаті теракту на території аеродрому виникло загоряння на стоянці літаків, яке було оперативно ліквідовано пожежними розрахунками. Пошкодження зазнав один літак, постраждалих унаслідок терористичного акту немає", — написала пресслужба російського відомства.

Тим часом у мережі з 'явилися перші кадри з місця події. На опублікованих фото з боку аеродрому видно стовп густого диму. У коментарях ідеться про те, що за свідченням очевидців унаслідок удару безпілотника пошкоджено не один, а щонайменше два військові літаки Ту-22М3.

Місцева влада також підтвердила атаку безпілотника по аеродрому в Новгородській області. Губернатор регіону області Гліб Нікітін заявив, що ситуація в регіоні "спокійна і контрольована", усі заходи безпеки вже вжито.

"Сьогодні безпілотник київського режиму здійснив терористичну атаку на аеродром Сольці Новгородської області. Постраждалих немає. Упевнений, що дії злочинного київського режиму не залишаться без відповіді", — написав чиновник.

Нагадаємо, керівник СБУ Василь Малюк уперше розповів про те, як готувалися операції з атаки на Кримський міст. Силовики зазначили, що спецоперації готувалися так, щоб завдати максимальної шкоди Кремлю, зберігши добрі стосунки із західними партнерами.