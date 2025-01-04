Вирішує важливу проблему: сестри-підлітки з України презентували у США свій ШІ-стартап

Система, розроблена Аріною та Діаною Хмелюк, може бути корисною для екології, а також мінімізувати працю людини в шкідливих умовах.

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У листопаді в Нью-Йорку відбувся фінал світового змагання World Youth Entrepreneurship Challenge, у рамках якого було презентовано ШІ-систему EcoMind для сортування сміття, розроблену українками Аріною та Діаною Хмелюк. Про свій винахід Аріна розповіла в інтерв'ю Малій академії наук (МАН).

Як пояснює Аріна, система EcoMind розпізнає і сортує сміття за допомогою нейронної мережі. Наявний прототип нейромережі здатний розпізнавати шість видів відходів: скло, папір, пластик, харчові продукти, тканини та батарейки.

"Ми плануємо навчити нашу нейромережу розпізнавати більше видів сміття і підвищити її точність, адже зараз це 91%", — зазначила вона.

Дівчина розповіла, що на створення EcoMind їх із сестрою наштовхнули візити до бабусі в Київську область. Їм доводилося проїжджати повз село Підгірці, де неможливо було відчинити вікна через сморід від полігону зі сміттям, яке не переробляють.

Раніше портал dev.ua повідомив, що стартап Орисі та Діани Хмелюк здобув срібло та спецприз на найбільшій у Польщі та одній із найбільших у Європі подій, присвячених інноваційності та винахідництву, що відбувалася цього року IWIS (International Workshop on Intelligent Systems).

За даними видання, Діана вже закінчила школу і навчається на першому курсі в КПІ (ФІОТ), а Аріна закінчує 11-й клас Київського політехнічного ліцею. Крім того, дівчатка є резидентами Малої академії наук.

Діана розповіла, що вони з сестрою весь проєкт робили разом: вона розробляла нейромережу, а Аріна — алгоритм станції та 3D-модель. За основу свого проєкту дівчата взяли архітектуру нейромереж Exception, верхній шар якої переробили під свої потреби. Для тренування вони використовували датасет зі 12500 фото.

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Діана наголосила, що роботизована система сортування сміття допоможе мінімізувати працю людини в шкідливих умовах. Крім того, система працюватиме швидше, бо, на відміну від людей, роботи не втомлюються. Після сортування дівчата пропонують продавати вторинну сировину, а органічну складову використовувати як паливо для теплоелектростанцій, щоб отримувати електроенергію. За їхніми словами, будувати подібні сортувальні станції можна поруч із уже наявними ТЕС.

"Зараз в Україні сміття — це безкоштовний ресурс, який просто лежить на звалищах і гниє", — зазначила Діана.

За розрахунками Аріни та Діани, будівництво роботизованої сортувальної станції з нуля коштуватиме близько $10 млн. Найдорожчі витрати, близько $5 млн, становитиме будівництво станції. Сам сортувальний комплекс коштуватиме близько $3 млн.

"Залишилося знайти інвестиції і рухатися в цьому напрямку", — підсумувала Діана.

Нагадаємо, вихованець гуртка "Юний моделіст-конструктор" із села Піщане на Черкащині, дев'ятирічний Денис Пузь зібрав діючу модель літака. Двигун було знято з трофейного дрона-камікадзе, який його батько привіз із фронту.

Також повідомлялося, що школяр із міста Шостка Сумської області 15-річний Єрмак Роговий створив модель наземної роботизованої платформи для розмінування, яку можна переробити на дрон-камікадзе.