Жодна РЕБ не заглушить: 16-річний українець створив пристрій для захисту БПЛА (фото)

За словами Вадима Добровольського, його розробка на основі штучного інтелекту підвищує ефективність безпілотників до 242%.

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Учень Сквирського академічного ліцею №2, 16-річний Вадим Добровольський розробив стартап PhAInix, що захищає українські безпілотники від ворожих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про свою розробку хлопець розповів в інтерв'ю порталу dev.ua.

Вадим зазначив, що ще з 2014 року хотів зробити щось для наближення перемоги України. Серед його військових розробок — докінг-станція для дронів і портативний інтернет-пристрій.

Вадим Добровольський Фото: dev.ua

З початком повномасштабної війни батько Вадима вирушив на фронт, після чого хлопець вирішив розробити пристрій, який зробив би БПЛА безпечнішими та ефективнішими. Так з'явився пристрій PhAInix, що дає змогу дрону бути невразливим до будь-яких зовнішніх впливів без використання координат.

Як зазначають у виданні, через глушіння сигналу близько 70% безпілотників не досягають мети. У разі втрати сигналу дрон або падає, або використовує місцезнаходження оператора для повернення, що може бути визначено ворогом, збільшуючи ризики для життя.

Дрон із платою PhAInix Фото: dev.ua

Стартап PhAInix покликаний вирішити цю проблему: коли безпілотник втрачає сигнал пристрій за допомогою штучного інтелекту (ШІ) миттєво змінює частоту зв'язку. У разі втрати всіх сигналів, пристрій має резервний алгоритм стабілізація за допомогою IMU і вертикальний політ до відновлення одного з сигналів. Таким чином, жодна станція РЕБ не зможе вивести дрон з ладу.

Вадим оснастив свою розробку найпростішою системою ШІ, яка вибирає одне зі значень на основі інших значень за допомогою системи коефіцієнтів. Система аналізує дані та ухвалює рішення навіть без підключення до серверів.

Дрон із платою PhAInix Фото: dev.ua

На сьогодні PhAInix перебуває на етапі готового продукту. Під час досліджень Вадим виявив, що PhAInix підвищує ефективність дронів до 242%. До тестування продукту юний винахідник залучав військовослужбовців, які допомогли з відгуками і порадами щодо вдосконалення стартапу.

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Молодий чоловік планує запатентувати технологію в перші місяці 2025 року. За його словами, на виготовлення одного такого пристрою потрібно 192 долари. У проєкт і розробку вже вкладено понад 2000 доларів.

"Пристрій робочий, працюємо над запуском масового виробництва і подальшими продажами в перші місяці 2025 року", — зазначив хлопець.

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