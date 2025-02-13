"Минус" десятая часть: РФ уменьшает добычу нефти из-за атак дронов ВСУ, — Reuters

Российские трейдеры почти на 20% уменьшили экспорт нефти из портов в Балтийском и Черном морях, рассказало издание Reuters. Из-за санкций имеют проблемы 180 танкеров теневого флота.

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На третий год войны нефтяная отрасль Российской Федерации начала реагировать на санкции партнеров Украины и на регулярные атаки дронов Вооруженных сил. Например, в результате воздушных ударов россияне потеряли 10% мощностей нефтепереработки. О том, как удары по нефтяным мощностям России повлияли на добычу, написало агентство Reuters.

Агентство выделило два фактора, которые плохо повлияли на добычу нефти РФ. Первый фактор — это санкции на нефтяные танкеры. После решения 46 президента США Джо Байдена 180 танкеров не могут зайти в азиатские порты, напомнило Reuters. Второй — это массированные атаки беспилотников ВСУ, которые почти год били по российским нефтеперерабатывающим заводам. В результате ударов закрылись три завода: Рязанский (17 млн т нефти в год), Волгоградский (14 млн т) и Астраханский (3,3 млн т). Журналисты пообщались с несколькими анонимными источниками, имеющими отношение к отрасли, которая страдает от санкций и дронов. Источники заявили, что РФ вынуждена уменьшить добычу нефти.

"Реальность очевидна: у России не будет другого выбора, как замедлить добычу нефти", — привело Reuters мнение руководителя российской компании.

Нефть РФ — детали

В статье агентства перечислили негативные последствия, которые уже есть в нефтяной отрасли страны-агрессора или проявятся в ближайшее время:

в течение ближайшего месяца РФ снизит добычу ниже 9 млн баррелей в сутки, а затем падение будет еще больше;

экспорт из портов Усть-Луга, Приморска, Новороссийска в январе упал на 17%;

стоимость транспортировки российской нефти подорожала в пять раз. Речь идет о перевозке из порта Козьмино в Китай (2 тыс. км по Тихому океану);

Индия и Китай закрыли порты для пятой части теневого флота РФ;

на борту танкеров, которые не могут зайти в порты, застряло 17 млн баррелей. К середине 2025 года застрянет 50 млн баррелей;

РФ уменьшила добычу и это согласовано с ОПЕК;

дефицит российского бюджета из-за недополученных нефтяных доходов — 100 млрд долл.

Журналисты привели выводы представителя нефтяной отрасли РФ. Россиянин заявил, что ему и другим предпринимателям стало слишком сложно перерабатывать и продавать нефть. В связи с этим они хотели бы, чтобы война закончилась, озвучило агентство позицию собеседника.

Отметим, Фокус писал о серии массированных атак дронов ВСУ на предприятия нефтяной промышленности РФ и на нефтехранилища. Например, 5 февраля издание Welt сообщило, что с начала января украинские беспилотники провели 20 массированных воздушных атак по стратегическим объектам России. При этом две трети ударов пришлись именно на НПЗ, отметили журналисты.

Между тем в середине января проект "Схемы" опубликовал спутниковые фото последствий удара по Саратовскому НПЗ. На фото видны черные пятна на месте резервуаров для хранения нефти, сообщили журналисты.

Напоминаем, 13 февраля в ГУР Минобороны сообщили об уничтожении двух радиолокационных установок, которые используют для защиты Москвы.