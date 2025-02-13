Дрони атакували Липецьку область: ймовірно, під ударом був металургійний комбінат (відео)

Липецька область потрапила під атаку дронів цієї ночі: в обласному центрі було чутно звуки вибухів, місцеві канали повідомляли про зникнення електроенергії у місті та активну роботу ППО.

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Уночі 13 лютого Росію масово атакували українські безпілотники. Вибухи лунали зокрема у Липецькій області, де, за попередньою інформацією, під удар потрапив місцевий металургійний комбінат. Також місцевий губернатор Ігор Артамонов повідомив про атаку по Липецькій станції аерації. Фокус зібрав інформацію про нічні удари по Росії.

Близько 3 ночі губернатор краю повідомив про масову атаку. В області оголосили повітряну тривогу та "червоний рівень небезпеки".

Буквально після цього у місті почали повідомляти про перші вибухи. Також активно працювала система протиповітряної оборони.

Скріншот | допис губернатора

Через деякий час Артамонов написав у своєму Telegram-каналі про те, що у місті Липецьку зникло світло у багатьох районах. Він додав, що місцеві енергетики працюють та "перепідключають споживачів".

Скріншот | допис губернатора

Невдовзі губернатор області написав про перші наслідки нічної атаки БпЛА. Він повідомив про те, що нібито дрони було збито, а уламки від збиття попадали на місцеву станцію аерації. Внаслідок цього є одна постраждала.

Скріншот | допис губернатора

Також уламки, за словами губернатора, попадали на територію двох приватних житлових будинків.

Однак в українських Telegram-каналах, зокрема у пабліку Андрія Цаплієнка, повідомили про те, що під атакою насправді був місцевий металургійний комбінат. Відповідне відео атаки також поширюють у Telegram-каналах.

Також у мережі припускають, що під атакою міг бути місцевий тракторний завод. Повідомили про те, що вибухи лунали у містах Грязі та Єлєц, що також розташовані у Липецькій області. Там місцеві мешканці чули щонайменше 10 звуків вибухів.

Нагадаємо, уночі 11 лютого українські дрони атакували великий Саратовський НПЗ. Після влучання стало відомо про пожежу, невдовзі Генштаб підтвердив влучання по промисловому об'єкту РФ. Атака стала частиною ударів ЗСУ по нафтопереробних об'єктах Росії.

Також 11 лютого українські безпілотники атакували російські військові аеродроми Міллерово та Енгельс. У районі аеродрому Міллерово було зафіксовано тоді щонайменше 20 ударних БпЛА, було падіння уламків внаслідок атаки та руйнування, повідомляв Фокус.