Російські військові аеродроми Міллерово та Енгельс атакують безпілотники: що відомо (відео)

Українські дрони масово атакують Ростовську область, зокрема населений пункт Міллерово, де розташований аеродром. Там було зафіксовано щонайменше 20 безпілотників. Вибухи чули і біля Енгельса.

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Уночі 11 лютого українські безпілотники атакували російський аеродром Міллерово, який слугує базою для фронтової авіації, що виконує завдання із підтримки російської піхоти. Росіяни писали про звуки вибухів, а також про те, що там активно працювала протиповітряна оборона по БпЛА, яких було щонайменше 20. Незабаром також стало відомо про атаку російського Енгельса. Фокус зібрав інформацію стосовно атаки.

Також вибухи було чутно у Чертковському районі Ростовської області. Про це повідомив Telegram-канал "Андрющенко Time".

"Ростовська область. Понад 20 наших БПЛА зафіксовано над Міллерово та Чертковським районом", – йдеться у повідомленні.

Петро Андрющенко також повідомив про те, що, ймовірно, внаслідок атаки не обійшлося без "пропущених" та "атакувальних уламків". Вони потрапили на сам військовий аеродром, який вочевидь і був ціллю українських безпілотників цієї ночі.

Цієї ночі росіяни також чули вибухи у районі Енгельса. Це авіабаза Повітряно-космічних сил Росії, основна локація розміщення бомбардувальників та місце базування стратегічних літаків Ту-160.

У мережі повідомили про масовану атаку на аеродром "Енгельс-2" (така його офіційна назва). Там активно працює ППО і чутно звуки вибухів. Також повідомили, що росіяни підняли з аеродрому кілька винищувачів.

Зазначимо, що аеродром "Енгельс-2" українські дрони атакують вже не вперше. Раніше ЗСУ нанесли потужної атаки по ньому, чим частково паралізували дії стратегічної авіації Росії, що наносить удари по українських містах та селах. Про це Фокус детальніше розповідав 15 січня.

Зазнавав ударів і російський аеродром Міллерово. Тоді після української атаки на місці спалахнула масштабна пожежа. Подія відбулася 24 грудня 2024 року.

Нагадаємо, вчора українські безпілотники атакували Краснодарський край, де розташований великий НПЗ. Під час нічної атаки також вибухи лунали і у самому Краснодарі, де уламки збитого БпЛА впали на багатоповерхівку. Подія трапилася уночі 10 лютого.