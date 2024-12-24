Дрони вдарили по аеродрому Міллерово в Ростовській області РФ (відео)

Очільник Ростовської області стверджує, що постраждалих немає, а над регіоном нібито збили вісім дронів, хоча Міноборони РФ відзвітувало про дев'ять.

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Надвечір 23 грудня безпілотники атакували аеродром Міллерово у Ростовській області РФ. Про це повідомив виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар.

"З дев'ятої вечора сили і засоби ППО відбивають у Ростовській області повітряну атаку ворога. Наразі в районі Міллерово вже збили 8 БПЛА", — написав Слюсар.

За його словами, постраждалих внаслідок атаки немає.

Водночас у місцевих телеграм-каналах публікують відео з наслідками атаки, на яких видно велику пожежу в районі аеродрому.

В російському Міністерстві оборони заявили, що за 40 хвилин збили дев'ять дронів.

"З 20:40 до 21:20 мск черговими засобами ППО знищено дев'ять українських безпілотних літальних апаратів над територією Ростовської області", — йдеться у повідомленні.

За словами керівника Центру протидій дезінформації РНБО України Андрія Коваленка, аеродром Міллерово — це стратегічний аеродром, який слугує базою для фронтової авіації, що виконує задачі з підтримки російської піхоти, яка діє на Сході та Півдні України.

Нагадаємо, 12 грудня на аеродромі "Остаф'єво" в Московській області стався вибух у військово-транспортному літаку Ан-72.

19 грудня у Мурманську прогриміли вибухи біля бази Північного флоту.